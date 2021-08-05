Выставка российских и южнокорейских художников откроется в Музее Москвы

«Если говорить обо мне, то я хочу быть мангровой водяной коброй»
Илья Федотов-Федоров о своей новой выставке в Anna Nova5 августа 2021661
С 13 августа по 7 ноября в Музее Москвы будет проходить групповая выставка «Москва – Сеул: общие замыслы», на которой будут представлены работы современных художников из России и Южной Кореи, чьи творческие траектории так или иначе связаны со столицами двух стран.
Как сообщает сайт Музея Москвы, выставка приурочена к тридцатилетию установления дипломатических отношений между современной Россией и Республикой Корея и побратимских отношений между Москвой и Сеулом.
В основе кураторского решения выставки «Москва — Сеул: общие замыслы» лежит парная демонстрация работ художников, отмечают организаторы. Внутри экспозиционного пространства представители Москвы и Сеула находятся в диалоге на близкие им темы: соотношение глобального и локального, личной и национальной идентичностей, пространства и памяти, традиций и современности.
Кураторы: Кристина Романова, Наиль Фархатдинов.
Участники: AES+F, crocodilePOWER, Recycle Group, Генсу Ан, Даниил Антропов, Анка Ахалая, Алексей Дубинский, Гибом Квон, Джей Йонг Ким, Таисия Короткова, Максим Ксута, Алексей Кузнецов, Чонун Ли, Джанг Ен Мин, Владимир Мартиросов, Павел Отдельнов, Кван Йонг Чан, Ли Чинчжу, Юнген Чон, Суан Чхве, Урам Чхве, Генчхоль Щин.
Организаторы: Музей Москвы, галерея «Триумф», Комитет по туризму города Москвы, официальный туристический портал Москвы Discovermoscow.com, цифровой туристический сервис RUSSPASS.
Выставка проводится при поддержке Askeri Gallery и Культурного центра Посольства Республики Корея в Российской Федерации
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