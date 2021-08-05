В Калининграде пройдет pop-up-фестиваль немецкой культуры и немецкого языка

С 24 сентября по 8 октября в рамках Года Германии в России 2020/2021 в Калининграде состоится Pop-Up-фестиваль немецкой культуры и немецкого языка, организованный Гёте-Институтом в Петербурге и Российско-Германской внешнеторговой палатой.

Площадками фестиваля станут Калининградский областной музей изобразительных искусств, Арт-пространство «Ворота», Калининградская областная филармония имени Е.Ф. Светланова, Кафедральный собор, Музей имени Иммануила Канта, Культпросветпространство «Катарсис», Школа креативных индустрий и Остров Иммануила Канта.

Фестиваль в Калининграде станет последним в серии из четырех pop-up-фестивалей немецкой культуры и немецкого языка, которые прошли в рамках Года Германии в Казани, Краснодаре и Владивостоке.

24 сентября фестиваль откроет выступление на сцене Калининградской областной филармонии вокально-джазового ансамбля «Квартет Каролине Вейдт».

Театральный проект Гёте-Института, созданный в Петербурге совместно с «Новым императорским театром» — пьесу «Великий пожар» — на сцене Кафедрального собора представят пианист Петр Лаул и актриса Мария Лопатина. Также в театральной программе фестиваля презентация проекта «ШАГ», на которой куратор Мария Слоева и режиссер Илья Мощицкий представят переведенные в 2021 году на русский язык пьесы из сборника немецкоязычной драматургии «ШАГ-6».

На вечерах «Cafe d'Europe, или О чем говорит европейская поэзия?» (1 октября в Музее имени Иммануила Канта и 2 октября в Культпросветпространстве «Катарсис») писатели Ян Вагнер (Берлин) и Федерико Италиано (Вена) попытаются ответить на вопрос «Чего мы ожидаем от поэзии в XXI веке — на фоне всех старых и новых кризисов?».

В Калининградском областном музее изобразительных искусств пройдет выставка «Лицом к лицу» немецких фотохудожников Франка Гаудлица и Амели Лозье.

Участниками серии мероприятий «Дюрер. В фокусе» станут историки искусства: куратором Государственного Эрмитажа Светлана Мурашкина и главный куратор галереи «Альбертина» Кристоф Мецгер и директором Германского национального музея в Нюрнберге Даниэль Хесс. В программе короткие фильмы-лекции и обсуждение творчества Дюрера в офлайн- или онлайн-формате.

С 1 по 3 октября в Школе креативных индустрий режиссер из Берлина Мария Штайнметц проведет серию мастер-классов по анимации «Магия движущихся картинок».

Российско-Германская внешнеторговая палата организует фотовыставку «Мастера России» на Острове Канта, которая расскажет историю немецких компаний в России — от концернов с мировым именем до молодых стартапов, а также традиционный немецкий Октоберфест, который пройдет 8 октября.

Помимо культурной программы Гёте-Институт в Петербурге готовит языковую программу «DeutschFest. Три дня с немецким языком: полное погружение для новичков и продвинутых».

Полностью программа Pop-Up-фестиваля немецкой культуры и немецкого языка в Калиниграде приводится на его сайте. Также там будут доступны прямые трансляции фестивальных мероприятий.

Фестиваль проводится в сотрудничестве с Генеральным консульством Германии в Калининграде при поддержке спонсора ООО «КНАУФ ГИПС»







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