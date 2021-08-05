В России заблокированы «Открытые медиа» и «МБХ медиа»

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4 августа Роскомнадзор заблокировал сайты «Открытых медиа» и «МБХ медиа» на территории России. Оба проекта объявили о прекращении своей деятельности.
Как сообщает РБК, решение о блокировке приняла Генпрокуратура на том основании, что сайты «Открытых медиа» и «МБХ медиа» содержат в своих материалах призывы к массовым беспорядкам, осуществлению экстремистской деятельности, а также участию в массовых мероприятиях, которые проводятся с нарушением установленного порядка.
Кроме того, Роскомнадзор внес в реестр запрещенных сайтов «Правозащиту Открытки» — сообщество юристов, которое предоставляет правовую защиту людям, подвергшимся преследованию за политическую и общественную деятельность.
«Открытые медиа» и «МБХ медиа» принадлежат предпринимателю и политическому деятелю Михаилу Ходорковскому. Оба онлайн-проекта начали работу в 2017 году, с тех пор они постоянно подвергались давлению властей. В частности, сайт «МБХ медиа» неоднократно блокировался Роскомнадзором.
«4 августа сайт "МБХ медиа" был заблокирован. Я уже не помню, в какой раз за три с половиной года его работы — то ли в четвертый, то ли в пятый. Прежде мы каждый раз находили возможность вернуться к нашим читателям, зрителям и слушателям», — говорится в сообщении, которое сегодня, 5 августа, опубликовала на своей странице в фейсбуке главный редактор «МБХ медиа» Вероника Куцылло.
«На этот раз риски слишком велики, — пишет она, — не только для работавших на ресурсе журналистов, но и для любых людей, которым понравился наш контент и которые решили поделиться им с другими. <...> Я не готова ставить под угрозу свободу и жизни других людей. Михаил Ходорковский — тоже. Проект "МБХ медиа" закрывается».
О прекращении работы с 5 августа также сообщила редакция «Открытых медиа».
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