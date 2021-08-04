Всероссийский конкурс молодых композиторов «Партитура» открыл сезон

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До 20 октября проводится прием заявок на участие во II Всероссийском конкурсе молодых композиторов «Партитура-2021». Организатором конкурса в этом году выступает Международный фонд композиторов «Новые классики».
Подать заявку на участие в конкурсе и получить подробную информацию о нем можно на сайте partitura-konkurs.ru.
Цель конкурса «Партитура» — поддержка молодых композиторов (до 35 лет) и обновление репертуаров музыкальных коллективов актуальными произведениями молодых соотечественников.
Победители 2020 года получили денежные призы в размере 200 тысяч рублей, кроме того, их произведения были собраны в сборнике партитур, записаны на студии звукозаписи и изданы на диске, отправлены в музыкальные библиотеки и учебные заведения по всей стране. Авторы лучших сочинений в 2021 году также получат вознаграждение в размере 200nbsp;тысяч рублей и другие специальные призы.
В 2021 году список номинаций «Партитуры» дополнила номинация «Хоровая музыка». Теперь участники могут заявить свои произведения в восьми номинациях:
В каждой номинации будут выбраны по пять лучших сочинений. Их авторы войдут в шорт-лист лауреатов, из которого будут определены победители в каждой номинации. Музыка лауреатов будет исполнена в формате открытых симфонических читок для профессионального сообщества — руководителей культурных институций, режиссеров, продюсеров, директоров и художественных руководителей театров и филармоний.
Для участия в конкурсе необходимо предоставить свои произведения, созданные не ранее 2020 года, продолжительностью от 10 до 20 мин в виде партитуры, а также по возможности аудио- или видеозаписи анонимно, под коротким девизом. После этого отборочное жюри, в составе которого, в том числе, будут победители конкурса прошлого года, отберет 40 лауреатов, вошедших в шорт-лист.
В состав жюри и экспертного совета 2021 года вошли ректор Московской консерватории Александр Соколов, дирижер и альтист Юрий Башмет, председатель Совета Союза композиторов России, композитор Алексей Рыбников, художественный руководитель Московской областной филармонии, композитор Максим Дунаевский, художественный руководитель театра «Геликон-опера», режиссер Дмитрий Бертман, художественный руководитель и главный дирижер Московского государственного академического симфонического оркестра (МГАСО) Павел Коган и другие известные музыкальные деятели.
25 марта 2022 года в Большом зале Московской консерватории состоится церемония награждения лауреатов конкурса, их сочинения прозвучат в исполнении МГАСО под управлением Павла Когана.
Конкурс проводится при поддержке Фонда президентских грантов
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