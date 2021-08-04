Объявлен набор участников фестиваля Gnesin Week

© Gnesin Week

Фестиваль-лаборатория современной музыки Gnesin Contemporary Music Week 2021 принимает заявки на участие в исследовательской программе и лаборатории дизайна концертов.

Как сообщают организаторы фестиваля, в этом году Gnesin Week развивает два направления.

Первое — «Антиконференция» — представлят собой междисциплинарное исследование, в котором специалисты в области культуры и искусства XX–XXI веков будут совместно анализировать различные произведения. Задачи программы: способствовать развитию профессионального сообщества в области современной культуры и искать нестандартные методы работы с новым материалом.

К участию приглашаются студенты старших курсов и аспиранты вузов; исследователи современного искусства, сотрудники учреждений культуры. К рассмотрению принимаются произведения разных видов искусств, созданные не ранее 1950 года.

Заявки принимаются онлайн до 26 сентября. По итогам работы с заявками будут отобраны произведения для совместных обсуждений и сформированы основные группы. Результаты отбора будут объявлены в начале октября.

Второе направление Gnesin Week — лаборатория дизайна концертов «Оригами», на которой музыканты вместе с командой Gnesin Week будут исследовать форматы исполнения музыки и взаимодействия с аудиторией.

К участию приглашаются музыканты, у которых есть идеи нестандартных концертов: site-specific проекты, перформативные форматы, концерты для конкретного сообщества людей (возрастной или социальной группы), программы сольных и ансамблевых сочинений. К рассмотрению принимаются произведения (не более 8 участников в каждом), написанные во второй половине XX века и современные пьесы; возможно использовать музыку разных эпох, стилей и направлений.

Заявки принимаются онлайн до 22 августа. C сентября по ноябрь участники доработают концепции и программы совместно с кураторами и координаторами лаборатории. Лучшие идеи концертов будут реализованы на фестивале Gnesin Week в ноябре.







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