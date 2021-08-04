Новый сезон в «Зарядье» откроют musicAeterna и Грегор Майерхофер

4 сентября состоится первый концерт нового сезона Московского концертного зала «Зарядье». Оркестр musicAeterna под управлением немецкого дирижера и композитора Грегора Майерхофера представят премьеру его сочинения «Insect Concerto».

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу зала «Зарядье».

«Мы стараемся открывать нашим зрителям новых композиторов - тех, чьи имена уже известны в Европе, но в России их знают немногие. Я уверена, что этот концерт войдет в историю зала и запомнится зрителям как уникальное событие», — говорит генеральный директор зала «Зарядье» Ольга Жукова.

Грегор Майерхофер (р. 1987) – композитор, дирижер и пианист, выпускник Джульярдской школы в Нью-Йорке. Работал с оркестром Баварской государственной оперы, Симфоническим оркестром SWR, Мюнхенским камерным оркестром, Мюнхенским симфоническим оркестром, оркестром Люцернской фестивальной академии. Ассистировал Саймону Рэттлу на фестивале в Экс-ан-Провансе в постановке «Тристана» с Лондонским симфоническим оркестром, Кириллу Петренко, Теодору Курентзису, Майклу Бодеру и Маттиасу Пинчеру.

Как композитор Грегор Майерхофер работал по заказу Баварской государственной оперы, Баварского радио, Мюнхенской биеннале, Немецкой оперы в Берлине, ансамбля Intercontemporain, Государственной оперы Ганновера, ансамбля Шаруна Берлинской филармонии и тирольского фестиваля Erl.

«Insect Concerto» композитор написал в 2018 году. Оригинальная версия предполагает звучание инструментов классического оркестра и хора сверчков, в Москве будет исполнена версия для скрипки соло и оркестра.

Также в программе концерта 4 сентября «Морские интерлюдии» из оперы «Питер Граймс» Бриттена и Симфония №9 «Из Нового света» Дворжака.







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