Московская школа новой литературы открыла осенний набор

До 31 августа открыт прием заявок на обучение в Московской школе новой литературы (МШНЛ) в осеннем семестре учебного года 2021/2022.

Очные занятия в МШНЛ начнутся в сентябре 2021 года на базе Школы искусств и наук Московского международного университета (ММУ). Обучение по желанию может проходить и в дистанционной форме (на платформе Zoom), однако в обоих случаях предполагается еженедельное участие в работе одной из творческих лабораторий (с возможностью посещать занятия соседних), а также в целом направлено на практическую реализацию своего проекта в сфере современной литературы и искусства.

Работа Лаборатории поэзии и теории журнала [Транслит] в этом году будет организована в новом формате: ядром процесса обучения станет подготовка нового выпуска журнала. Занятия будут вести Павел Арсеньев, Евгения Суслова, Алексей Конаков, Никита Сунгатов и Анна Родионова.

В новом учебном году в МШНЛ открывается новая лаборатория — Лаборатория прозы и экспериментального литературоведения, в программе которой практические курсы Дениса Осокина и Аллы Горбуновой, теоретические семинары Олега Горяинова и Бориса Клюшникова и авторский семинар Павла Пепперштейна.

Программа Лаборатории драматургии и театральных практик будет состоять из семи интенсивных курсов. Все курсы совмещают в себе теоретический и практический компонент. Интенсивы и мастерские проведут Наталья Зайцева, Кети Чухров, лаборатория Theatrum Mundi, Сергей Морозов, Арина Бойко, Анастасия Патлай и Екатерина Ганюшина.

Студенты школы, обучающиеся в Москве, получат возможность посещать некоторые занятия и другие мероприятия Московской школы нового кино, Московской антропологической школы и других образовательных институций, функционирующих на базе Школы искусств и наук ММУ.

Подробная информация об условиях поступления и обучения в Московской школе новой литературы приводится на ее сайте.







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