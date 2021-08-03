Зальцбургскую постановку «Дон Жуана» Кастеллуччи и Курентзиса покажут в Москве

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10 августа в Московском концертном зале «Зарядье» на большом экране будет показана опера Моцарта «Дон Жуан» в постановке Ромео Кастеллуччи и Теодора Курентзиса, открывшая в этом году оперную программу Зальцбургского фестиваля.
Начало в 19:00, перед показом музыкальный критик, театровед и постоянный участник фестиваля Алексей Парин расскажет об истории фестиваля, главных оперных постановках последних лет и работе Ромео Кастеллуччи и Теодора Курентзиса в опере.
В 21:00 трансляцию спектакля «Дон Жуан» из Большого фестивального зала в Зальцбурге можно будет посмотреть на сайте musicAeterna.
Постановщики:
● Теодор Курентзис, дирижер
● Ромео Кастеллуччи, режиссер, художник-постановщик, художник по костюмам и свету
Исполнители:
● хор musicAeterna и Виталий Полонский, главный хормейстер
● оркестр musicAeterna
Солисты:
● Давиде Лучано — Дон Жуан
● Мика Карес — Командор
● Надежда Павлова — Донна Анна
● Майкл Спайрес — Дон Оттавио
● Федерика Ломбарди — Донна Эльвира
● Вито Прианте — Лепорелло
● Дэвид Стеффенс — Мазетто
● Анна-Люсия Рихтер — Церлина
Спектакль создан при поддержке фонда V-A-C, трансляция проводится при поддержке Unitel и телекомпании ARTE
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