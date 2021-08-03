Зальцбургскую постановку «Дон Жуана» Кастеллуччи и Курентзиса покажут в Москве

© Ruth Walz / Salzburger Festspiele

10 августа в Московском концертном зале «Зарядье» на большом экране будет показана опера Моцарта «Дон Жуан» в постановке Ромео Кастеллуччи и Теодора Курентзиса, открывшая в этом году оперную программу Зальцбургского фестиваля.

Начало в 19:00, перед показом музыкальный критик, театровед и постоянный участник фестиваля Алексей Парин расскажет об истории фестиваля, главных оперных постановках последних лет и работе Ромео Кастеллуччи и Теодора Курентзиса в опере.

В 21:00 трансляцию спектакля «Дон Жуан» из Большого фестивального зала в Зальцбурге можно будет посмотреть на сайте musicAeterna.

Постановщики:

● Теодор Курентзис, дирижер

● Ромео Кастеллуччи, режиссер, художник-постановщик, художник по костюмам и свету

Исполнители:

● хор musicAeterna и Виталий Полонский, главный хормейстер

● оркестр musicAeterna

Солисты:

● Давиде Лучано — Дон Жуан

● Мика Карес — Командор

● Надежда Павлова — Донна Анна

● Майкл Спайрес — Дон Оттавио

● Федерика Ломбарди — Донна Эльвира

● Вито Прианте — Лепорелло

● Дэвид Стеффенс — Мазетто

● Анна-Люсия Рихтер — Церлина

Спектакль создан при поддержке фонда V-A-C, трансляция проводится при поддержке Unitel и телекомпании ARTE







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