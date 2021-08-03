«На последнем дыхании» Годара выходит в российский прокат

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5 августа компания «Иноекино» выпускает на экраны кинотеатров 50 городов России фильм Жан-Люка Годара «На последнем дыхании». Картина будет демонстрироваться в отреставрированной 4К-версии на французском языке с русскими субтитрами.
«"На последнем дыхании" — полнометражный дебют Жан-Люка Годара, ставший манифестом французской новой волны и одним из ключевых произведений киноискусства. Годар буквально переписал правила кино за счет рваного монтажа, слома "четвертой стены", аллюзий на нуар и многочисленных отсылок и цитат», — говорится в сообщении на сайте компании «Иноекино».
«Но фильм не просто учебник по новаторскому киноязыку, но вдохновляющий гимн жизни, юности и свободе. Ручная камера легендарного оператора Рауля Кутара идеально ухватила атмосферу парижских улиц и квартир, где стремительно развивается история любви и предательства. Главные роли сыграли Жан-Поль Бельмондо, которому фильм принес мировую славу, и Джин Сиберг, одна из икон новой волны, а над сценарием работали Франсуа Трюффо и Клод Шаброль».
В 2020 году компания Studiocanal, Национальный центр кинематографии и анимации и лаборатория L'Image Retrouvée завершили новую 4К-реставрацию фильма.
За основу был взят оригинальный негатив, состоящий из двух видов пленки — Gevaert Belgium и Ilford Panchromatic. Разница в их текстуре — одна из особенностей картины, и это важно было сохранить в процессе реставрации. Для калибровки изображения использовали отреставрированную копию 2009 года, подготовленную под контролем Рауля Кутара. Реставрации также подверглась звуковая дорожка.
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