Объявлен конкурс на разработку концепции выставки Кукрыниксов

Кукрыниксы. Похищение Европы. 1966 © Коллекция Александра Гареза

Студенты и выпускники Московской школы современного искусства и Британской высшей школы дизайна примут участие в конкурсе концепций для выставки советских карикатуристов Кукрыниксов, приуроченной к 100-летию с момента создания творческого коллектива.

Участники конкурса получают возможность предложить свои идеи по экспонированию и интерпретации творчества Кукрыниксов, а также жанра карикатуры второй половины XX века в целом.

Победители получат не только материальное вознаграждение, но и возможность принять участие в подготовке выставки, которая должна пройти в одной из крупнейших художественных институций России.

Инициатором конкурса является Александр Гарез, французский бизнесмен и меценат, которому принадлежит одна из крупнейших в мире коллекция работ Кукрыниксов.

«Мы выбрали Московскую школу современного искусства и Британскую высшую школу дизайна как партнеров, так как они давно работают в международном контексте и имеют успешный опыт реализации аналогичных проектов с привлечением своих талантливых студентов и выпускников. Для тех, кто только начинает творческий путь, такие проекты - это отличная возможность проявить себя и получить ценный опыт», — говорит Александр Гарез.

В его коллекцию входят более тысячи работ Кукрыниксов, ее основной массив составляют карикатуры из серии «Холодная война» (1945–1989). Помимо этого в коллекции представлено более 300 единиц набросков, эскизов и других уникальных рабочих материалов. Пока коллекция находится в России, Александр Гарез хочет показать российскому зрителю творчество Кукрыниксов, в дальнейшем он рассчитывает экспонировать их работы и за рубежом.







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