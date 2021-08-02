Музей «Гараж» будет издавать книги по киноискусству

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Музей современного искусства «Гараж» запускает книжную серию Garage Screen, посвященную киноискусству. Первое издание серии o эссе французского философа Жан-Люка Нанси «Очевидность фильма: Аббас Киаростами».
Выход книги приурочен к масштабной ретроспективе иранского режиссера «Кино и ничего больше», которая проходит в летнем кинотеатре Garage Screen до 8 сентября.
Презентация книги состоится 4 августа в рамках публичной программы к ретроспективе Аббаса Киаростами.
Начало в 18:30, вход бесплатный по предварительной регистрации.
Книгу представят куратор кинопрограммы Музея «Гараж» Евгений Гусятинский и кинокритик Инна Кушнарева, автор вводной статьи к изданию.
В своем эссе «Очевидность фильма» Жан-Люк Нанси анализирует кинематограф Аббаса Киаростами. «Глубокий, концептуальный и в каком-то смысле поэтический текст (конгениальный удивительным в своей "сложной простоте" картинам Киаростами) не просто является замечательным комментарием к творчеству режиссера — в нем на примере конкретных фильмов раскрываются основополагающие и онтологические процессы, определяющие природу, материю и философию кино», — говорится в издательской аннотации.
В день презентации в магазине музея «Гараж» книгу можно будет купить со скидкой 10%.
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