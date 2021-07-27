Объявлен шорт-лист фестиваля «Любимовка»

© Предоставлено пресс-службой фестиваля «Любимовка»

Сегодня, 29 июля, организаторы фестиваля молодой драматургии «Любимовка» объявили шорт-лист и внеконкурсную программу. Фестиваль пройдет с 3 по 10 сентября в московском театре «Современник», в его основную программу вошли 24 пьесы.

Как сообщает пресс-служба фестиваля «Любимовка», они выбраны из 754 пьес, которые были присланы на конкурс в этом году. Участником конкурса мог стать любой автор в возрасте до 45 лет из любой страны мира, пишущий на русском языке.

В формате режиссерских читок будут представлены тексты авторов из Москвы, Петербурга, Рязани, Уфы, Львова, Баку, Минска, Владивостока, Софии, Казани, Екатеринбурга и Воронежа.

Шорт-лист «Любимовки» опубликован на странице фестиваля в фейсбуке:

«Наизнанку» — Карина Бесолти (Москва)

«Сегодня умер мой кот» — Вера Бойцова (Петербург)

«Местоимения меня» — Викентий Брызь (Владивосток), Владимир Горлинский (Москва)

«Базовый тариф» — Анна Валуйских (Москва)

«Звезды в черной дыре» — Вероника Вельт (Москва)

«Рома, правда и подкасты» — Игорь Витренко (Рязань)

«Плотник» — Лидия Голованова (Петербург)

«РАС-сказы» Виктория Емелева (Уфа)

«Жизнь после смерти» — Федор Жельне (Петербург)

«Человек в закрытой комнате» — Татьяна Загдай (Москва)

«Семь первых работ Алины» — Нина Захоженко (Львов)

«После Бали» — Исмаил Иман (Баку)

«Каток» — Елизавета Карабанова (Уфа)

«Полгода» — Виктория Коваль (Минск)

«Вадик поет свою музыку» — Полина Коротыч (Петербург)

«Полярная болезнь» — Мария Малухина (София)

«Бешеный хворост» — Олег Маслов (Москва)

«Tatar trip» — Булат Минкин (Казань)

«Почтамт» — Глеб Планкин (Екатеринбург)

«Нож, которым я копаюсь в себе» — Мила Фахурдинова (Москва)

«Заходит андроид в бар» — Данил Чекрыгин (Воронеж)

«Переспать с Леной и умереть» — Тоня Яблочкина (Москва)

«Тахир и Зухра» — Зухра Яникова (Москва)

«Dark Room» — tester98 (Минск)



Во внеконкурсную программу, которую в качестве приглашенного куратора сформировал художественный руководитель театра «Современник», режиссер Виктор Рыжаков, вошли новые пьесы Павла Пряжко («Ленточки»), Олега Михайлова («Куклы»), Анастасии Букреевой («Черная пурга»), Константина Стешика («Друг мой») и Дмитрия Богославского («Катапульта»).







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