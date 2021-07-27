 
17:17 28 июля 2021Новости
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Объявлен шорт-лист фестиваля «Любимовка»

News_detailed_picture© Предоставлено пресс-службой фестиваля «Любимовка»

Сегодня, 29 июля, организаторы фестиваля молодой драматургии «Любимовка» объявили шорт-лист и внеконкурсную программу. Фестиваль пройдет с 3 по 10 сентября в московском театре «Современник», в его основную программу вошли 24 пьесы.

Как сообщает пресс-служба фестиваля «Любимовка», они выбраны из 754 пьес, которые были присланы на конкурс в этом году. Участником конкурса мог стать любой автор в возрасте до 45 лет из любой страны мира, пишущий на русском языке.

В формате режиссерских читок будут представлены тексты авторов из Москвы, Петербурга, Рязани, Уфы, Львова, Баку, Минска, Владивостока, Софии, Казани, Екатеринбурга и Воронежа.

Шорт-лист «Любимовки» опубликован на странице фестиваля в фейсбуке:

  • «Наизнанку» — Карина Бесолти (Москва)
  • «Сегодня умер мой кот» — Вера Бойцова (Петербург)
  • «Местоимения меня» — Викентий Брызь (Владивосток), Владимир Горлинский (Москва)
  • «Базовый тариф» — Анна Валуйских (Москва)
  • «Звезды в черной дыре» — Вероника Вельт (Москва)
  • «Рома, правда и подкасты» — Игорь Витренко (Рязань)
  • «Плотник» — Лидия Голованова (Петербург)
  • «РАС-сказы» Виктория Емелева (Уфа)
  • «Жизнь после смерти» — Федор Жельне (Петербург)
  • «Человек в закрытой комнате» — Татьяна Загдай (Москва)
  • «Семь первых работ Алины» — Нина Захоженко (Львов)
  • «После Бали» — Исмаил Иман (Баку)
  • «Каток» — Елизавета Карабанова (Уфа)
  • «Полгода» — Виктория Коваль (Минск)
  • «Вадик поет свою музыку» — Полина Коротыч (Петербург)
  • «Полярная болезнь» — Мария Малухина (София)
  • «Бешеный хворост» — Олег Маслов (Москва)
  • «Tatar trip» — Булат Минкин (Казань)
  • «Почтамт» — Глеб Планкин (Екатеринбург)
  • «Нож, которым я копаюсь в себе» — Мила Фахурдинова (Москва)
  • «Заходит андроид в бар» — Данил Чекрыгин (Воронеж)
  • «Переспать с Леной и умереть» — Тоня Яблочкина (Москва)
  • «Тахир и Зухра» — Зухра Яникова (Москва)
  • «Dark Room» — tester98 (Минск)


Во внеконкурсную программу, которую в качестве приглашенного куратора сформировал художественный руководитель театра «Современник», режиссер Виктор Рыжаков, вошли новые пьесы Павла Пряжко («Ленточки»), Олега Михайлова («Куклы»), Анастасии Букреевой («Черная пурга»), Константина Стешика («Друг мой») и Дмитрия Богославского («Катапульта»).



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