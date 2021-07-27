Объявлен шорт-лист фестиваля «Любимовка»

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Сегодня, 29 июля, организаторы фестиваля молодой драматургии «Любимовка» объявили шорт-лист и внеконкурсную программу. Фестиваль пройдет с 3 по 10 сентября в московском театре «Современник», в его основную программу вошли 24 пьесы.
Как сообщает пресс-служба фестиваля «Любимовка», они выбраны из 754 пьес, которые были присланы на конкурс в этом году. Участником конкурса мог стать любой автор в возрасте до 45 лет из любой страны мира, пишущий на русском языке.
В формате режиссерских читок будут представлены тексты авторов из Москвы, Петербурга, Рязани, Уфы, Львова, Баку, Минска, Владивостока, Софии, Казани, Екатеринбурга и Воронежа.
Шорт-лист «Любимовки» опубликован на странице фестиваля в фейсбуке:
Во внеконкурсную программу, которую в качестве приглашенного куратора сформировал художественный руководитель театра «Современник», режиссер Виктор Рыжаков, вошли новые пьесы Павла Пряжко («Ленточки»), Олега Михайлова («Куклы»), Анастасии Букреевой («Черная пурга»), Константина Стешика («Друг мой») и Дмитрия Богославского («Катапульта»).
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