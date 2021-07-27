Госфильмофонд представит ретроспективу Петра Мамонова

Кадр из фильма «Такси-блюз» © Госфильмофонд России

С 30 июля по 8 августа московском кинотеатре «Иллюзион» пройдет ретроспектива фильмов с участием Петра Мамонова (1951-2021), подготовленная Госфильмофондом России.

Билеты продаются на сайте «Иллюзиона».

Как сообщают организаторы, в Большом зале кинотеатра можно будет увидеть полнометражные игровые фильмы «Игла» (1988) Рашида Нугманова, «Такси-блюз» (1990) и «Остров» (2006) Павла Лунгина, «Время печали еще не пришло» (1995) Сергея Сельянова, «Нога» (1991) Никиты Тягунова и «Пыль» (2005) Сергея Лобана, а также посвященный советским неформалам документальный короткометражный фильм «Стоит лишь тетиву натянуть» (1986).

Все фильмы, кроме «Такси-блюз» и «Пыль», будут показаны с 35-мм пленки из коллекции Госфильмофонда России.

Картину «Такси-блюз» представит журналист и писатель Максим Семеляк (30 июля в 19:30), фильмы «Игла» и «Стоит лишь тетиву натянуть» представит кинокритик Евгений Майзель (31 июля в 18:00), фильм «Пыль» представит кинокритик, преподаватель ВГИК Андрей Апостолов (8 августа в 17:00).

Перед показом фильма «Нога» (6 августа в 19:30) знаменитый фотограф Игорь Мухин, один из главных документалистов альтернативной отечественной культуры, многократно снимавший Петра Мамонова, представит и прокоментирует свои снимки, многие из которых будут показаны впервые.







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