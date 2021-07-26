В петербургской галерее откроется хостел

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Немного о сновидческом социально-художественном проектировании26 июля 20211130
29 июля в Петербурге начнет работу социальный проект «Хостел» – на протяжении двух недель выставочное пространство современного искусства Antonov Gallery станет домом для незнакомых ранее людей из разных регионов России, с разными профессиями, жизненным опытом и бытовыми приоритетами.
Проект «Хостел» (Hostel Nohostel) поднимает вопросы автономности и границ художественного поля, а объединение участников совместным бытом в пространстве галереи обращает внимание на сложный вопрос — всё ли является искусством, что попадает в выставочный контекст?
Работники: Андрей Андреев, Полина Егорушкина, Мария Саркисянц и Наташа Тимофеева.
Участники: Егор Вишняков, Владимир Москалик, Салтанат Мухамеджанова и другие.
На время работы «Хостела» — до 10 августа — Antonov Gallery приостановит свою выставочную деятельность, сообщают инициаторы проекта.
«Важной составляющей проекта, — отмечают они, — является процессуальность, обнажение социальных связей в рамках совместного проживания и выстраивания коммуникации внутри стихийно образованного сообщества. Проект заимствует визуальный язык ТВ–шоу: мимикрируя под реалити и стрим происходит размывание границ между частным и публичным в цифровом пространстве, когда онлайн-ресурсы становятся популярной формой вуайеризма.
Кемпинг постояльцев организован и концентрируется вокруг туристической палатки и ее содержимого. Такое зонирование дает референс на стоянки первобытного человека и обращает внимание на проблемы коммунального характера. Коммуна становится временным хостелом, в оформлении интерьеров которого принимают участие работы художников Виктора Алимпиева, Рината Валигамси, Александра Дашевского, Ирины Дрозд, Алисы Йоффе, Кирилла Кто, Влада Кулькова, Романа Минаева, Семена Молотянца, Павла Отдельнова, Ивана Плюща, Виталия Пушницкого, Владимира Потапова, Альберта Солдатова, Ростана Тавасиева, Леонида Цхе, Валерия Чтака».
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