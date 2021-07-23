В издательстве Individuum выходит книга Инны Денисовой «Сделай меня точно»

В начале августа поступит в продажу книга журналистки и документального режиссера Инны Денисовой «Сделай меня точно. Как репродуктивные технологии меняют мир», выпущенная издательством Individuum.

Сейчас книга доступна для предзаказа в «Букмейт Киоске» и для чтения в приложении Bookmate.

В 2019 году Инна Денисова сняла фильм «Порочное незачатие» о позднем возрасте материнства, в котором рассказала, как пыталась забеременеть с помощью экстракорпорального оплодотворения — ЭКО. В своей первой книге журналистка продолжает исследовать, как меняется жизнь женщин и мужчин, которым могут быть доступны вспомогательные репродуктивные технологии: искусственная инсеминация и экстракорпоральное оплодотворение, криоконсервация — то есть заморозка спермы, эмбрионов и яйцеклеток, донорство половых клеток и суррогатное материнство.

В книге «Сделай меня точно» Инна Денисова разбирается, каким образом репродуктивные технологии сдвигают возрастные границы деторождения, а суррогатное материнство трансформирует понятие семьи. Она пишет о том, как искусственное оплодотворение меняет наши представления о гендере, психологии, юриспруденции, этике и смысле жизни.

Инна Денисова поговорила с репродуктологами, эмбриологами, психологами, социологами и футурологами о настоящем и будущем репродуктивных технологий, а также с женщинами и мужчинами, которые не могли зачать ребенка естественным путем, — в книге собраны свидетельства последних об удачных и неудачных попытках искусственной инсеминации и ЭКО.

«ЭКО назначает тебя хозяйкой своей судьбы. Возможность сделать ребенка вопреки обстоятельствам и в удобное тебе, а не природе время поначалу переполняет ощущением всемогущества. Которое исчезает, едва понимаешь, что ЭКО — не результат и даже не гарантия», — пишет Инна Денисова.

Сайт издательства Individuum приводит комментарий Елены Калининой, директора клиники «АРТ-ЭКО», акушера-гинеколога, доктора медицинских наук, лауреата премии Правительства РФ, члена Общественной палаты РФ:

«Автором проделана колоссальная работа по изучению истории развития вспомогательных репродуктивных технологий (ВРТ), а также анализ правовых аспектов этих технологий, как в нашей стране, так и во всем мире. Я думаю, что эту книгу необходимо прочесть не только специалистам ВРТ и пациентам, но и юристам, и депутатам Госдумы, которые занимаются законотворчеством. Хочется надеяться, что она станет настольной для всех, кто связан с этими технологиями и заинтересован в их развитии».







Понравился материал? Помоги сайту!

Подписывайтесь на наши обновления

Еженедельная рассылка COLTA.RU о самом интересном за 7 дней

Лента наших текущих обновлений в Яндекс.Дзен

RSS-поток новостей COLTA.RU