Музей «Гараж» открыл прием заявок на гранты для молодых художников

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Сегодня, 22 июля, Музей современного искусства «Гараж» объявил о начале приема заявок на грантовую программу для молодых художников, работающих в сфере актуального искусства, на 2021/2022 год.
Заявки принимаются до 30 сентября на сайте музея «Гараж».
На соискание гранта принимаются заявки от художников и творческих коллективов в возрасте от 18 до 35 лет, с гражданством РФ, работающих в сфере актуального искусства вне зависимости от техники и жанра.
Жюри экспертов в области современного искусства выберет 15 победителей, каждый из которых будет получать ежемесячную выплату на реализацию проектов в размере 50 000 рублей в течение года.
Приоритетными критериями при выборе победителей являются работа с новыми материалами и формами, актуальность идей, влияние предложенных проектов на социально-культурную сферу, убедительность и логика художественных решений.
Список победителей будет опубликован на сайте музея «Гараж» 10 ноября.
Программа грантов для молодых художников была учреждена Музеем современного искусства «Гараж» в 2012 году и является одним из центральных элементов деятельности музея по развитию и поддержке отечественной художественной сцены.
Задача программы — обеспечить молодым авторам со всей России возможность развить профессиональные навыки, расширить исследовательские интересы и стать частью современного художественного процесса.
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