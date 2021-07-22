Музей «Гараж» открыл прием заявок на гранты для молодых художников

Группа «Твин». Кадр из видеоработы «Забвение Трутня». 2021 © Предоставлено пресс-службой Музея современного искусства «Гараж»

Сегодня, 22 июля, Музей современного искусства «Гараж» объявил о начале приема заявок на грантовую программу для молодых художников, работающих в сфере актуального искусства, на 2021/2022 год.

Заявки принимаются до 30 сентября на сайте музея «Гараж».

На соискание гранта принимаются заявки от художников и творческих коллективов в возрасте от 18 до 35 лет, с гражданством РФ, работающих в сфере актуального искусства вне зависимости от техники и жанра.

Жюри экспертов в области современного искусства выберет 15 победителей, каждый из которых будет получать ежемесячную выплату на реализацию проектов в размере 50 000 рублей в течение года.

Приоритетными критериями при выборе победителей являются работа с новыми материалами и формами, актуальность идей, влияние предложенных проектов на социально-культурную сферу, убедительность и логика художественных решений.

Список победителей будет опубликован на сайте музея «Гараж» 10 ноября.

Программа грантов для молодых художников была учреждена Музеем современного искусства «Гараж» в 2012 году и является одним из центральных элементов деятельности музея по развитию и поддержке отечественной художественной сцены.

Задача программы — обеспечить молодым авторам со всей России возможность развить профессиональные навыки, расширить исследовательские интересы и стать частью современного художественного процесса.







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