«Москва глазами инженера» запускает экскурсии по засекреченному НИИ

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1 августа начнутся экскурсии по бывшему секретному НИИ радиостроения «Фазотрон» в районе метро «Белорусская», которые организует образовательный проект «Москва глазами инженера» совместно с проектом «Электрические мастерские».
Об этом сообщает сайт проекта «Москва глазами инженера».
Созданный в начале XX века завод авиационных приборов «НИИР-Фазотрон» находился под грифом «секретно» до августа прошлого года и стал открыт для посещений благодаря проекту «Электрические мастерские».
«Сейчас у нас есть возможность посетить заброшенные здания "НИИР-Фазотрон", ведь совсем скоро здания будут снесены и в Электрическом переулке начнется новая жизнь», — отмечают организаторы экскурсии.
Маршрут архитектурно-инженерной экскурсии включает в себя несколько корпусов завода: бывший приют для детей-сирот немецких строителей железной дороги, «башня», лабораторный корпус — бывшие Прусаковские бани.
В экскурсионный маршрут входит и самый большой корпус завода «АБ», там можно будет посетить выставку «Искусство под снос» резидентов «Электрических мастерских» и других художников. Манифест выставки: «Искусство временно. Скоро здесь будет пустота. Но это тоже временно...»
Участники экскурсий смогут купить любую из работ, представленных на выставке.
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