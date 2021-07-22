«Москва глазами инженера» запускает экскурсии по засекреченному НИИ

© «Москва глазами инженера»

1 августа начнутся экскурсии по бывшему секретному НИИ радиостроения «Фазотрон» в районе метро «Белорусская», которые организует образовательный проект «Москва глазами инженера» совместно с проектом «Электрические мастерские».

Об этом сообщает сайт проекта «Москва глазами инженера».

Созданный в начале XX века завод авиационных приборов «НИИР-Фазотрон» находился под грифом «секретно» до августа прошлого года и стал открыт для посещений благодаря проекту «Электрические мастерские».

«Сейчас у нас есть возможность посетить заброшенные здания "НИИР-Фазотрон", ведь совсем скоро здания будут снесены и в Электрическом переулке начнется новая жизнь», — отмечают организаторы экскурсии.

Маршрут архитектурно-инженерной экскурсии включает в себя несколько корпусов завода: бывший приют для детей-сирот немецких строителей железной дороги, «башня», лабораторный корпус — бывшие Прусаковские бани.

В экскурсионный маршрут входит и самый большой корпус завода «АБ», там можно будет посетить выставку «Искусство под снос» резидентов «Электрических мастерских» и других художников. Манифест выставки: «Искусство временно. Скоро здесь будет пустота. Но это тоже временно...»

Участники экскурсий смогут купить любую из работ, представленных на выставке.







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