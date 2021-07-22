Netflix объявил актеров сериала «Анна К»

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Сегодня, 22 июля, стал известен актерский состав сериала «Анна К» по роману Льва Толстого «Анна Каренина» – первого российского сериала, который производится по заказу американской компании Netflix. Также объявлено о начале съемок.
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Netflix.
«Для нас большая честь начать работу над первым русским сериалом Netflix. Захватывающе осваивать производство в новом и столь интересном для нас регионе, и мы надеемся, что наш проект понравится зрителям по всему миру. Мы работаем вместе с выдающимися представителями российской киноиндустрии и теперь рады анонсировать яркую команду актеров», — цитируют в пресс-службе директора направления оригинальных сериалов Netflix в Центральной и Восточной Европе и России Анну Наглер.
Полностью актерский состав сериала «Анна К» приводится на сайте Netflix.
Роль Анны Карениной исполнит Светлана Ходченкова, роль Алексея Александровича Каренина — Федор Бондарчук.
Долли Облонскую сыграет Юлия Александрова, Стиву Облонского — Гоша Куценко, Константина Лёвина — Юрий Борисов, Сергея Кознышева — Александр Цыпкин, Агафью Михайловну — Татьяна Догилева, Кити Щербацкую — Даша Верещагина. Имя актера, который снимется в роли Алексея Вронского, будет объявлено позже.
Сериал «Анна К» создается совместно с российской кинокомпанией 1-2-3 Production, режиссеры и продюсеры — Валерий Федорович и Евгений Никишов, авторы сценария — Роман Кантор и Мария Микулина, сорежиссеры — Наташа Меркулова и Алексей Чупов.
Действие сериала происходит в современной России, где светская львица Анна Каренина, жена будущего губернатора Петербурга, вступает в роман с Вронским — наследником алюминиевой империи.
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