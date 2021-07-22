Выставка «Формы художественной жизни. Conflict Check» пройдет в ММОМА

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4 августа в Образовательном центре Московского музея современного искусства (ММОМА) откроется выставка «Формы художественной жизни. Conflict Check».
Выставка станет первым проектом программы «Формы художественной жизни. Третье место», задуманной как серия выставочных и публичных проектов, каждый из которых создается двумя самоорганизованными художественными инициативами из городов России и стран с социалистическим прошлым.
Как сообщают организаторы, первая выставка создавалась совместными усилиями пространств FFTN (Петербург) и Autarkia (Вильнюс), но в процессе подготовки диалог кураторов этих пространств зашел в тупик. Невозможность дальнейшей коммуникации между приглашенными участниками привела кураторов ММОМА к единственному, по их мнению, возможному решению: переформатировать проект в групповое высказывание нескольких самоорганизованных инициатив из разных городов и стран о конфликте и несогласии как обыденности художественного производства и движущей силе политического дискурса.
К участию в проекте «Формы художественной жизни. Conflict Check» пригласили самоорганизации, которые пережили конфликтные ситуации, повлиявшие на их работу, а также тех, кто последовательно занимается исследованиями и проблематизацией конфликтов, коммуникационных поломок, устройства художественной среды.
Каждый из участников проекта рассматривает его общую тему через свою оптику и с учетом собственных организационных особенностей.
Галерея BOMBA (Москва) и пространство FFTN (Петербург) создали в рамках проекта «выставку в выставке».
Галерея «Электрозавод» (Москва) создает инсталляцию, частично воспроизводящую как материальный мир их пространства, так и ткань межличностных отношений, формирующих саму суть самоорганизации.
Пространство Autarkia (Вильнюс) также обращается к опыту повседневности существования самоорганизованного пространства и представит видео, созданное на основе документации перформансов, происходивших в различных частях пространства в день открытия Балтийской триеннале в этом году.
Также среди участников проекта медиа-активистcкое объединение «Кафе-мороженое» (Москва), Крёльский центр (Алматы-Вена), объединение украинских видеохудожников «Озброєні та небезпечні» («Вооруженные и опасные»).
Выставка «Формы художественной жизни. Conflict Check» в ММОМА продлится до 26 сентября.
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