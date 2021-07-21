Надежда Михалкова снимает сериал

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Мультимедийный сервис Okko и компания «Медиаслово» Данилы Шарапова и Петра Анурова объявили о начале съемок нового четырехсерийного драматического мини-сериала «Номинация» о семье кинематографистов. Режиссер — Надежда Михалкова, она и ее сестра Анна Михалкова исполнят в сериале главные роли.
Как сообщает пресс-служба Okko, сериал «Номинация» рассказывает историю младшей представительницы кинематографической династии Веры, которая берется снимать халтурный заказной фильм. Неожиданно для нее самой, этот фильм становится главным в ее жизни.
Вера (Надежда Михалкова) – младшая дочь покойного советского драматурга и режиссера Алексея Истомина, дает дерзкое интервью, в котором говорит всё, что думает о современной российской киноиндустрии. Причина такой дерзости — роль в голливудском блокбастере, которая вот-вот сделает Веру звездой мирового масштаба. Однако съемки фильма срываются, и теперь Вера, которую презирает вся индустрия, вынужденно остается в России и ищет хоть какую-нибудь работу в кино.
Сестра Веры, Татьяна (Анна Михалкова) — популярная актриса. Она мечтает о большой роли в хорошем фестивальном фильме, но, кажется, навеки застряла в кабале больших сериальных контрактов. Мать, Агафья Александровна (Людмила Максакова), некогда тоже известная актриса, теперь возглавляет фонд имени своего мужа, но в финансах она разбирается куда хуже, чем в кино, поэтому фонд находится на пороге крупных неприятностей.
Чтобы спасти фонд и семью, Агафья задумывает хитрую манипуляцию: она поручает Вере снять заказной фильм для фонда на государственные деньги, с Татьяной в главной роли. Поначалу кажется, что это халтура для галочки, но Вера неожиданно меняет сценарий — берет за основу фильма последний, неснятый сценарий своего отца. Проект тут же приобретает совсем другой размах. Агафья, почувствовав это, забирает одну из главных ролей себе. В результате мать и две сестры, находящиеся в очень сложных отношениях, оказываются на одной площадке. Эти съемки либо спасут их семью, либо окончательно ее уничтожат.
В ролях: Анна Михалкова, Надежда Михалкова, Людмила Максакова, Андрей Смоляков, Алексей Гришин, Владимир Мишуков, Софья Гершевич, Андрей Баков, Сергей Петров, Анастасия Микульчина, Евгений Плиткин, Екатерина Дорогина, Илья Кожухарь, Михаил Барышников и другие.
Сериал «Номинация» будет эксклюзивно доступен пользователям Okko.
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