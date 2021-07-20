Театр танца Пины Бауш впервые выступит в Петербурге

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С 16 по 18 сентября на сцене Александринского театра пройдут гастроли Театра танца Пины Бауш (Вупперталь).
Как сообщил художественный руководитель Александринского театра Валерий Фокин, в Петербурге будет представлен спектакль «Полнолуние».
Пина Бауш (1940–2009) — легенда современного танца и театра. Возглавив маленькую балетную труппу в немецком городке Вупперталь в 1974 году, она поменяла ее название на «Театр танца Вупперталя» и создала там более 40 спектаклей, о которых теперь рассказывают во всех учебниках по истории театра. Пина Бауш формулировала свой подход к танцу так: «Меня интересует не то, как двигаются люди, а то, что ими движет».
Гастроли Театр танца Пины Бауш являются совместным проектом Александринского театра и Гёте-Института в Петербурге, они входят в программу Года Германии в России 2020/21.
«Полнолуние» — одна из поздних постановок Пины Бауш наряду с «Мазуркой Фого», «Rough Cut», «Nefés», «Água», «Bamboo Blues» и другими, говорится в сообщении на сайте Гёте-Института.
«Этот спектакль погружает в мир танца Пины Бауш и знакомит зрителей с уникальной художественным и сценическим стилем хореографа и ее труппы», — отмечают организаторы гастролей.
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