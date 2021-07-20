На фестивале «48 часов Новосибирск» откроется «Летняя лаборатория мутаций»

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Фестиваль современного искусства «48 часов Новосибирск» при содействии Фонда Розы Люксембург организует в Новосибирске и Краснообске спутниковый проект — коллективное художественное исследование «Летняя лаборатория мутаций» петербургского коллектива «Что делать» с участием ученых и исследователей из Новосибирска, Тюмени и Петербурга.
«Летняя лаборатория мутаций» посвящена практикам выживания и сопротивления, пластичности и маневренности по отношению к глобальным кризисам: изменению климата, экономическому неравенству и растущей нестабильности, политическим конфликтам, новым формам безопасной жизни.
«Мы обсудим как новые способы "выжить" могут создавать творческие формы для борьбы с насилием в момент нарастающей социально-политической и экологической несправедливости», — отмечает коллектив «Что делать».
В расписании «Летней лаборатория мутаций» воркшопы для сибирских участников — исследователей, перформеров, активистов и художников, а также публичная программа. Итогом лаборатории станет учебный фильм, который будет показан на фестивале «48 часов Новосибирск» в сентябре 2021 года.
С 21 по 25 июля все желающие смогут бесплатно присоединиться в офлайн- и онлайн-режиме к публичной программе проекта:
21 июля — показ и обсуждение фильма «Шесть кинетических мелодий для потребного будущего»
Авторы: участники коллектива «Что делать» Дмитрий Виленский и Ольга «Цапля» Егорова
22 июля — лекция «Хищные города — зеленые города. История взаимодействия человечества и природы»
Лектор: ботаник, эколог, кандидат биологических наук Светлана Гижицкая
23 июля — лекция «Мозг самоизменяющийся. Феномен нейропластичности и подходы к ее изучению»
Лектор: кандидат биологических наук, инженер, специалист в области инструментальных измерений нейро- и психофизилогической активности человека Иван Брак
24 июля — лекция «Пространственные метаморфозы советской науки: от партийных университетов к городам ученых»
Лектор: кандидат исторических наук Михаил Пискунов (Тюмень)
25 июля — лекция «Растительная душа. Растение как форма жизни, коллективности, творчества и труда»
Лектор: доктор философских наук Оксана Тимофеева (Петербург)
Все события публичной программы бесплатные. В связи с продолжающейся пандемией в выставочных залах действуют временные правила посещения. Посетить событие может только ограниченное количество гостей по обязательной регистрации. Все события будет сопровождать трансляция на YouTube-канале ЦК19.
Децентрализованный партисипативный фестиваль современного искусства «48 часов Новосибирск» организуют Гёте-Институт в Новосибирске, Центр культуры ЦК19 и берлинский фестиваль «48 часов Нойкёльн» (48 Stunden Neukölln). Фестиваль пройдет с 17 по 19 сентября. Выставки, интервенции, перформансы, дискурсивные форматы и другие события основной и независимой программ фестиваля будут объединены общей темой «Ошибка выжившего».
Коллектив «Что делать» — объединение художников, критиков, философов и писателей. В числе их проектов участие в 27 международных биеннале, их работы являются частью коллекций Музея современного искусства (MOMA) в Нью-Йорке, Музея ван Аббе (Эйндховен), Центра искусств королевы Софии (Рейна-София, Мадрид), Национального центра искусства и культуры Жоржа Помпиду в Париже, Музея современного искусства Великого герцога Жана (Люксембург), Государственной Третьяковской галереи и других публичных коллекций и архивов.
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