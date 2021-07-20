На фестивале «48 часов Новосибирск» откроется «Летняя лаборатория мутаций»

Коллектив «Что делать». Шесть кинетических мелодий для потребного будущего © Юрий Пальмин / Музей современного искусства «Гараж»

Фестиваль современного искусства «48 часов Новосибирск» при содействии Фонда Розы Люксембург организует в Новосибирске и Краснообске спутниковый проект — коллективное художественное исследование «Летняя лаборатория мутаций» петербургского коллектива «Что делать» с участием ученых и исследователей из Новосибирска, Тюмени и Петербурга.

«Летняя лаборатория мутаций» посвящена практикам выживания и сопротивления, пластичности и маневренности по отношению к глобальным кризисам: изменению климата, экономическому неравенству и растущей нестабильности, политическим конфликтам, новым формам безопасной жизни.

«Мы обсудим как новые способы "выжить" могут создавать творческие формы для борьбы с насилием в момент нарастающей социально-политической и экологической несправедливости», — отмечает коллектив «Что делать».

В расписании «Летней лаборатория мутаций» воркшопы для сибирских участников — исследователей, перформеров, активистов и художников, а также публичная программа. Итогом лаборатории станет учебный фильм, который будет показан на фестивале «48 часов Новосибирск» в сентябре 2021 года.

С 21 по 25 июля все желающие смогут бесплатно присоединиться в офлайн- и онлайн-режиме к публичной программе проекта:



Все события публичной программы бесплатные. В связи с продолжающейся пандемией в выставочных залах действуют временные правила посещения. Посетить событие может только ограниченное количество гостей по обязательной регистрации. Все события будет сопровождать трансляция на YouTube-канале ЦК19.

Децентрализованный партисипативный фестиваль современного искусства «48 часов Новосибирск» организуют Гёте-Институт в Новосибирске, Центр культуры ЦК19 и берлинский фестиваль «48 часов Нойкёльн» (48 Stunden Neukölln). Фестиваль пройдет с 17 по 19 сентября. Выставки, интервенции, перформансы, дискурсивные форматы и другие события основной и независимой программ фестиваля будут объединены общей темой «Ошибка выжившего».

Коллектив «Что делать» — объединение художников, критиков, философов и писателей. В числе их проектов участие в 27 международных биеннале, их работы являются частью коллекций Музея современного искусства (MOMA) в Нью-Йорке, Музея ван Аббе (Эйндховен), Центра искусств королевы Софии (Рейна-София, Мадрид), Национального центра искусства и культуры Жоржа Помпиду в Париже, Музея современного искусства Великого герцога Жана (Люксембург), Государственной Третьяковской галереи и других публичных коллекций и архивов.







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