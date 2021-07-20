Выставка искусства Центральной Азии открылась в Эрмитаже

© Предоставлено пресс-службой Государственного Эрмитажа

17 июля в Государственном Эрмитаже состоялось торжественное открытие «Запасной галереи памятников искусства Центральной Азии II-XIX веков из фондов Эрмитажа. От Индии до Китая».

Как сообщает пресс-служба Эрмитажа, в девяти залах третьего этажа Зимнего дворца (залы 342–334) посетители музея могут познакомиться с уникальными памятниками культуры Востока — с культурой Согдианы и Пенджикентскими росписями, культурой Хорезма, древним городом Хара-Хото и пещерным монастырем Безеклик, произведениями тибетской живописи.

Показанные памятники ранее никогда не выставлялись и впервые экспонируются в одной галерее, в отличие от основных выставок Отдела Востока, расположенных на разных этажах и в разных залах. Собранные вместе, они свидетельствуют об общности культур, отражают сложность и разнообразие судеб народов, населявших Центральную и Среднюю Азию в первом тысячелетии н.э. до периода ее исламизации.

Хронологические рамки выставки охватывают временной промежуток от первых веков н.э. до XIX века.

Экспозиция подготовлена Отделом Востока Государственного Эрмитажа, заведующая Наталья Козлова. Кураторы экспозиции — главный научный сотрудник, доктор наук Кира Самосюк; заведующая cектором Дальнего Востока Анна Савельева и старший научный сотрудник, кандидат философских наук Евгений Кий.

«Вторая запасная галерея — новый элемент в иерархии способов представления богатых фондов Эрмитажа наряду с выставками, филиалами, "спутниками", открытым хранением в Старой Деревне. Средняя и Центральная» Азия сошлись вместе, демонстрируя мир удивительного единства и разнообразия живописи в перекрестии художественных традиций Китая и Индии. Увлекательное зрелище и пиршество для музейных гурманов!», — прокомментировал генеральный директор Эрмитажа Михаил Пиотровский.







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