Выставка искусства Центральной Азии открылась в Эрмитаже

Квир-экран, или Увеличительное стекло для общества
Стася Короткова: «Мне понравилась мысль, что экран — пространство для проекции»20 июля 2021848
17 июля в Государственном Эрмитаже состоялось торжественное открытие «Запасной галереи памятников искусства Центральной Азии II-XIX веков из фондов Эрмитажа. От Индии до Китая».
Как сообщает пресс-служба Эрмитажа, в девяти залах третьего этажа Зимнего дворца (залы 342–334) посетители музея могут познакомиться с уникальными памятниками культуры Востока — с культурой Согдианы и Пенджикентскими росписями, культурой Хорезма, древним городом Хара-Хото и пещерным монастырем Безеклик, произведениями тибетской живописи.
Показанные памятники ранее никогда не выставлялись и впервые экспонируются в одной галерее, в отличие от основных выставок Отдела Востока, расположенных на разных этажах и в разных залах. Собранные вместе, они свидетельствуют об общности культур, отражают сложность и разнообразие судеб народов, населявших Центральную и Среднюю Азию в первом тысячелетии н.э. до периода ее исламизации.
Хронологические рамки выставки охватывают временной промежуток от первых веков н.э. до XIX века.
Экспозиция подготовлена Отделом Востока Государственного Эрмитажа, заведующая Наталья Козлова. Кураторы экспозиции — главный научный сотрудник, доктор наук Кира Самосюк; заведующая cектором Дальнего Востока Анна Савельева и старший научный сотрудник, кандидат философских наук Евгений Кий.
«Вторая запасная галерея — новый элемент в иерархии способов представления богатых фондов Эрмитажа наряду с выставками, филиалами, "спутниками", открытым хранением в Старой Деревне. Средняя и Центральная» Азия сошлись вместе, демонстрируя мир удивительного единства и разнообразия живописи в перекрестии художественных традиций Китая и Индии. Увлекательное зрелище и пиршество для музейных гурманов!», — прокомментировал генеральный директор Эрмитажа Михаил Пиотровский.
Понравился материал? Помоги сайту!
Еженедельная рассылка COLTA.RU о самом интересном за 7 дней
Лента наших текущих обновлений в Яндекс.Дзен
При поддержке Немецкого культурного центра им. Гете, Фонда имени Генриха Бёлля, фонда Михаила Прохорова и других партнеров.
Подписывайтесь
на наши обновления!
Рассылка COLTA.RU
Канал COLTA.RU в Яндекс.Дзен
Вчера
17:39Объявлены даты Каннского фестиваля 2022 года
15:44На фестивале «48 часов Новосибирск» откроется «Летняя лаборатория мутаций»
14:50«Летчикфест» перенесен на 2022 год
14:15Moscow Music Week пройдет в начале сентября
13:03Выставка искусства Центральной Азии открылась в Эрмитаже
12:46Премия Russian Art Focus Prize объявила шорт-лист
10:48Stravinsky.online запускает проект «Диалоги Стравинского: Швейцария»
19 июля 2021
18:35Пользователи Okko увидят фильмы Каннского фестиваля 2021 года
17:53Уральская индустриальная биеннале открыла первые объекты программы арт-резиденцийВсе новости
Стася Короткова: «Мне понравилась мысль, что экран — пространство для проекции»20 июля 2021848
Михаил Левиус ищет источники вдохновения для новой живописи19 июля 20211441
Наталия Бакши о писателе в поисках себя, известном под именем Макс Фриш19 июля 20211956
Театральный сезон — 2020/2021 глазами критиков19 июля 20211629
«Университет птиц», «Техно-Поэзия» и NONSNS SHOW за пределами коронацена16 июля 20213637
Доброе кино про ультранасилие16 июля 20214278
Юлия Наполова о кремлевских музеях, барокко, Уорхоле и медведях с фонтанами нефти16 июля 20213678
Памяти Петра Николаевича Мамонова (1951–2021)16 июля 20216709
Дмитрий Янчогло посещает безжизненные планеты вокруг солнца медгерменевтики15 июля 20214116
Куратор «Уюта и разума» отвечает на критику15 июля 20214340
Дина Годер — о лучших фильмах летних международных анимационных фестивалей в Загребе и Анси15 июля 20213418
Ян Шенкман о екатеринбургских рок-маргиналах Vitamin Youth и их новом альбоме издевательских каверов «Первый подбородок»15 июля 20214533