Stravinsky.online запускает проект «Диалоги Стравинского: Швейцария»

22 июля на портале Stravinsky.online начинается новый проект «Диалоги Стравинского: Швейцария» – цикл видеоинтервью российских и швейцарских деятелей современного искусства.

Проект, реализуемый при поддержке Швейцарского совета по культуре Про Гельвеция, призван представить объемную карту музыкальной сцены Швейцарии и наладить диалог между музыкантами двух стран.

В «Диалогах» примут участие представители различных музыкальных профессий: композиторы, исполнители, перформеры, музыковеды, кураторы. C российской стороны это будет команда Stravinsky.online, первого русскоязычного онлайн-издания о новой музыке, а также приглашенные композиторы, исполнители и исследователи современного искусства. Состав участников определен экспертами проекта — Йоханнесом Кнаппом (Швейцария) и Сергеем Чирковым (Россия).

Интервью будут выходить в течение ближайших месяцев сразу в нескольких форматах: видео, текст и аудио. Все они будут опубликованы на самом портале Stravinsky.online и на YouTube-канале Stravinsky.online.

В первых выпусках Татьяна Яковлева побеседует с композитором, перформером, основателем проекта Klangbox Паскалем Виглино, Кристина Агаронян — с композитором, и художественным руководителем ансамбля Contrechamps Сержем Вюем, Александра Локтева — с композитором, медиахудожником и перформером Андреасом Эдуардо Франком; Мирослава Тырина — с композитором, перформером, главой программы «Современная музыка / звуковое пространство» Ули Фуссинеггером, искусствовед Александра Першеева — с исполнительницей, композитором и художницей Шарлоттой Хуг.

Важной частью проекта станет онлайн-беседа швейцарского и российского экспертов, посвященная обзору музыкальной жизни Швейцарии и России. Итоги проекта будут подведены после выхода всех интервью на круглом столе с экспертами, участниками и постоянными зрителями встреч.







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