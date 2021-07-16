Выставка о гендерном равенстве открывается в ЦТИ «Фабрика»

Нестабильные формы искусства
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С 17 июля по 19 сентября в Центре творческих индустрий «Фабрика» в Москве пройдет первая выставка-победитель международного конкурса apexart в России – «Кодекс немолчания». Она расскажет о том, как создаются и меняются законодательные и социальные нормы в отношении женщин в зависимости от политической повестки и идеологии.
Выставка «Кодекс немолчания» посвящена вопросам гендерного равенства в семье, на законодательном уровне и в профессиональных сферах, в частности, в области искусства.
Кураторы — Творческое объединение кураторов ТОК — стремятся привлечь внимание к историческим достижениям женщин в борьбе за закрепление своих прав на законодательном уровне. В работах участниц и участников выставки из России, Германии, Ирландии, Швеции, Украины, Нидерландов и Израиля выявляются государственные и корпоративные механизмы биополитики, регулирующие права женщин и их репродуктивные решения.
На выставке разбираются процессы конструирования социальных, гендерных, сексуальных норм и девиаций в разных странах, а также анализируется влияние феминистских стратегий и практик разных лет на формирование женского движения.
Зрителям также будет предложено поучаствовать в процессе ниспровержения устоявшихся нарративов истории искусства и возвращения в нее забытых имен художниц.
В выставке участвуют Петра Бауэр и Ребекка Кац Тор, Сара Браун, Олеся Бессмельцева и Филипп Фенгхауз, Маша Годованная, Ника Дубровская и The Yes Women, Полина Заславская, Соня Казовски, Алевтина Кахидзе, Офри Лапид, Наталья Никуленкова.
На открытии состоятся два перформанса:
Соня Казовски — «Сцена 5 — Воспроизведение»
Импровизированная коллективная читка отрывка из пьесы «Битва мертвых и несуществующих душ» при участии Натальи Фенкиной и зрителей
Наталья Никуленкова — «Захваченные тела»
Перформанс, основанный на личных историях и дневниках воспитанниц колонии для несовершеннолетних
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