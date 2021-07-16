Выставка-фестиваль «Театрократия. Екатерина II и опера» пройдет в «Царицыно»

© Предоставлено пресс-службой музея-заповедника «Царицыно»

С 19 сентября 2021 года по 9 января 2022 года московский музей-заповедник «Царицыно» проведет выставку-фестиваль «Театрократия. Екатерина II и опера», посвященную становлению русского музыкального театра в XVIII веке.

Как сообщают организаторы выставки-фестиваля, в экспозицию войдут ранее не выставлявшиеся в таком объеме материалы, связанные с екатерининской оперой, предоставленные 27 российскими музеями.

В Большом дворце музея-заповедника «Царицыно» можно будет увидеть работы придворных театральных декораторов, оригинальные проекты самых известных театров Екатерины II, автографы написанных рукой императрицы либретто опер, оригинальные и восстановленные театральные машины из коллекции Петра Айду, театральные костюмы и предметы театральных интерьеров XVIII века.

Специально для выставки по инициативе «Царицыно» готовятся две театральных премьеры, которые по окончании выставки войдут в собрание музея.

Одной из них станет VR-спектакль режиссера Михаила Патласова и драматурга Ильи Кухаренко, на главную роль в котором приглашена актриса Ингеборга Дапкунайте. Дирижер Филипп Чижевский и ансамбль Questa Musica с солистами Большого театра исполнят редчайшие фрагменты русских и итальянских опер XVIII века, звучавших при дворе Екатерины II.

Вторая премьера «Театрократии» — камерная опера Глюка «Китаянки», копродукция музея-заповедника «Царицыно» с независимым театром «Трикстер», а также с Петром Айду, музыкантами «Персимфанса» и ансамблем «Интрада».

Публичная программа выставки-фестиваля включает более 40 образовательных мероприятий для семейной и детско-юношеской аудитории от резидента «Детского Царицыно» образовательного кластера «Новая опера» (ОКНО) и его куратора Алисы Спириной, два показа музыкального спектакля «Дидона и Эней» театра «Трикстер», серию кинопоказов лучших оперных постановок из MET, Royal Opera House, Teatro alla Scala, организованную при участии TheatreHD и OperaHD.

В партнерстве с Благотворительным фондом Владимира Потанина в рамках выставки-фестиваля разработана профессиональная образовательная программа «Театр и музей. Опыты взаимодействия». С сентября 2021 года по январь 2022 года в «Царицыно» будет проходить курс «Театр и музей. Социальная миссия», на котором своим опытом продюсирования социально направленных проектов поделятся эксперты оперного фестиваля в Экс-ан-Провансе, Берлинского филармонического оркестра, научно-технологического центра The Tech Interactive в Калифорнии и фестиваля искусств Kunstenfestivaldesarts в Брюсселе. Кураторы программы — Антон Флёров и Мария Бейлина (Институт театра).

Проект реализуется при поддержке Департамента культуры города Москвы в партнерстве с Благотворительным фондом Владимира Потанина, фестивалем «Золотая маска», Международным фестивалем-школой современного искусства «Территория»

Государственным академическим Большим театром России и Московским театром «Новая опера имени Е.В. Колобова»







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