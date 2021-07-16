В Петербурге открывается выставка победителей конкурса Nova Art 8

Нестабильные формы искусства
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C 22 июля по 22 августа в петербургском пространстве «Севкабель Порт» будет проходить выставка «Новая кожа: миф технологического тела», на которой будут показаны работы двенадцати победителей Всероссийского конкурса проектов молодых художников Nova Art 8.
Конкурс проводят галерея Anna Nova и фонд поддержки культуры, искусства и образования «Александр», кураторо конкурса и выставки — Снежана Кръстева (Музей современного искусства «Гараж»).
В финал конкурса вышли Алиса Омельянцева, Люба Саутина, Катя Муравьева и Петр Бардин, Азиза Кадыри, Александра Павловская, Анастасия Богомолова, Анна Мартыненко, Ксения Обуховская, Катя Исаева, Ульяна Подкорытова, группа «Ффррббрр», Юлия Вергазова и Николай Ульянов.
В качестве призов финалисты получат гранты на реализацию полномасштабных проектов, персональные выставки в галереях: Anna Nova (Петербург), Myth (Петербург), Victoria (Самара), Futuro (Нижний Новгород), «Электромузей» (Москва), участие в арт-резиденциях фонда Смирнова и Сорокина в Москве, в резиденции HIAP в Хельсинки, а также исследовательскую поездку в Нижний Новгород, организованную галереей «9Б», и в город Апатиты, предоставленную Андреем Малаховым. Исследовательские поездки сопровождаются присуждением гранта на реализацию проекта. Среди призов также шесть образовательных программ.
Освещая предложенную тему «Новая кожа: миф технологического тела» с разных ракурсов, авторы обращаются к концепции зарождающейся сегодня новой экологической идентичности. Метафора кожи становится для них отправной точкой для мифотворчества и экспериментов с образностью. Специально для выставочного проекта художники создали уменьшенные версии победивших проектов, которые планируют реализовать в полном объеме в ближайшем будущем.
Финалистов конкурса, чьи работы будут представлены на выставке, определило международное жюри, в состав которого входили Зденка Бадовинац, Мария Линд, Джоана де Вос, Таус Махачева, Петр Белый, Алексей Новоселов и Мартин Хонцик.
Менторами художников при создании проектов стали известные художники и кураторы: коллектив AES+F, Пол О’Нилл, Петр Белый, Михаил Левин, Владимир Логутов, Таус Махачева, Дарья Милле, Илья Федотов-Фёдоров, Анастасия Потемкина, Боряна Росса, Протей Темен и Дмитрий Виленский (коллектив «Что делать?»).
На время работы выставки подготовлена образовательная программа в партнерстве со школой Masters. В галерее Anna Nova пройдет воркшоп для художников. В школе Masters состоится встреча, на которой художники расскажут о своих проектах и исследованиях в формате, близком к TED (Masters Talks, 23 июля). На площадке «Севкабель Порт» запланированы кураторские экскурсии и лекции; также у посетителей будет возможность пройти по выставке вместе с арт-медиаторами, которые помогут разобраться в задумках авторов. Для детей по выходным будут проводиться мастер-классы. Еженедельно в онлайне художники будут обсуждать важные для отрасли вопросы с представителями партнеров, поддержавших проект.
Проект реализуется при поддержке Фонда президентских грантов, Комитета по культуре Санкт-Петербурга, фонда Владимира Смирнова и Константина Сорокина, фонда Михаила Баженова
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