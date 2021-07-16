Beat Film Festival продлил конкурс фильмов о российских предпринимателях

© Beat Film Festival

Организаторы фестиваля документального кино о новой культуре Beat Film Festival объявили о продлении опен-колла на создание документального фильма о российских предпринимателях – новаторах и энтузиастах, меняющих жизнь вокруг нас.

Подать заявку на участие в конкурсе можно до 25 июля через форму регистрации на сайте Beat Film Festival.

На конкурс принимаются сценарные заявки документальных и гибридных проектов хронометражем не более 15 минут.

Это должны быть фильмы о людях, не побоявшихся запустить собственное дело и тем самым изменить свою жизнь, среду или целую индустрию: «Стартап, новое фермерство или, наоборот, старое ремесло, превращенное в успешный современный проект, — всё это возможные направления для идей. Искать героев можно в самых разных областях жизни и самых далеких уголках страны».

Проект финансирует банк для предпринимателей и предприятий Точка, отсматривать заявки вместе с командой Beat Film Festival будет студия Stereotactic, которая возьмет на себя продюсирование фильма.

Участники, прошедшие во второй этап, не позднее 30 июля будут приглашены на питчинги/интервью, по итогам которых будет выбран сценарий для производства. Победитель получит не только возможность реализовать свою идею, но и поддержку на всех стадиях работы.

Премьера готового фильма состоится в октябре 2021 года на фестивале документального кино Beat Weekend в 15 городах России.







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