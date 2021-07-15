Умер Кристиан Болтански

«Бесприютность и иррациональность “Уюта и разума”»
Дмитрий Янчогло посещает безжизненные планеты вокруг солнца медгерменевтики15 июля 2021224
14 июля в Париже в возрасте 76 лет умер художник, скульптор, фотограф и кинорежиссер Кристиан Болтански.
Об этом сообщает Le Monde.
Кристиан Болтански родился в 1944 году в Париже в семье врача еврейского происхождения, который был вынужден прятаться в тайнике последние полтора года нацистской оккупации. Эта история оказала существенное влияние на самого художника и его творчество.
В конце 1950-х годов Кристиан Болтански, не получивший систематического художественного образования, начал самостоятельно заниматься живописью. Со второй половины 1960-х он обратился к инсталляции, театру марионеток и теней с использованием старых фотографий и найденных объектов, создавал видео и короткометражные фильмы.
Первая персональная выставка художника состоялась в Париже в 1968 году, уже в своих первых работах Кристиан Болтански исследовал круг проблем, связанных с памятью и забвением, жизнью и смертью, создавая многомерный образ семейного архива и брошенного наследия.
С тех пор его персональные выставки проходили по всему миру, в том числе в Новом музее (Берлин, 1988), Гран-Пале (Париж, 2010), в музее The Power Station of Art (Шанхай, 2018), Центре Помпиду (Париж, 2019), в пространстве Louis Vuitton и Национальном арт-центре (Токио, 2019).
Также Кристиан Болтански много раз участвовал в групповых выставках и биеннале современного искусства, таких как Венецианская биеннале, documenta, Manifesta, Московская биеннале (проект «Призраки Одессы», 2005). Творчеству Кристиана Болтански в 2010 году была посвящена парижская выставка Monumenta, организаторы которой назвали его «хронистом личных и индивидуальных воспоминаний Человека».
Автор объектов в городском пространстве в разных странах. Лауреат ряда профессиональных наград, среди которых Kaiser Ring Award (2001) и Императорской премии Японии в номинации «скульптура» (2006).
Понравился материал? Помоги сайту!
Еженедельная рассылка COLTA.RU о самом интересном за 7 дней
Лента наших текущих обновлений в Яндекс.Дзен
При поддержке Немецкого культурного центра им. Гете, Фонда имени Генриха Бёлля, фонда Михаила Прохорова и других партнеров.
Подписывайтесь
на наши обновления!
Рассылка COLTA.RU
Канал COLTA.RU в Яндекс.Дзен
19:18«Проект» признали нежелательной организацией
18:11Умер Петр Мамонов
17:07Ретроспектива Владимира Меньшова пройдет в «Иллюзионе»
15:00«Мелодия» выпустила диск Габриэля Прокофьева
13:45Выставка Торвальдсена открылась в Эрмитаже
11:56Фестиваль «Особый взгляд» продлевает опен-колл
Вчера
19:26БДТ готовит большие московские гастроли
16:51«Москино» покажет лучшие фильмы фестиваля Moscow ShortsВсе новости
Дмитрий Янчогло посещает безжизненные планеты вокруг солнца медгерменевтики15 июля 2021224
Куратор «Уюта и разума» отвечает на критику15 июля 2021232
Дина Годер — о лучших фильмах летних международных анимационных фестивалей в Загребе и Анси15 июля 2021280
Ян Шенкман о екатеринбургских рок-маргиналах Vitamin Youth и их новом альбоме издевательских каверов «Первый подбородок»15 июля 2021541
Оголтелое диско и шизофренический блюз отвязной группы из Санкт-Петербурга14 июля 20211807
Музыкальная группа как поддержка и опора русского визуала14 июля 20212393
На Новой сцене Мариинского театра поставили «Байку про Лису», «Мавру» и «Поцелуй феи»14 июля 20211800
Анна Козонина о том, как писать историю современной танцевальной сцены в России13 июля 20212414
Марина Давыдова о судьбе авторского театра в Польше и вообще о его судьбе12 июля 20213402
Объединение «побеги.» открывает краудфандинг на новый фестиваль в конце лета12 июля 20212565
Новые альбомы Ксении Федоровой, Kutman, The RIG, Onuka, Заразы и еще пять примечательных релизов месяца12 июля 20213075
Анна Герасимова о том, как «Митьков» в Pussy Riot принимали9 июля 20215497