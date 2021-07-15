Умер Кристиан Болтански

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14 июля в Париже в возрасте 76 лет умер художник, скульптор, фотограф и кинорежиссер Кристиан Болтански.

Об этом сообщает Le Monde.

Кристиан Болтански родился в 1944 году в Париже в семье врача еврейского происхождения, который был вынужден прятаться в тайнике последние полтора года нацистской оккупации. Эта история оказала существенное влияние на самого художника и его творчество.

В конце 1950-х годов Кристиан Болтански, не получивший систематического художественного образования, начал самостоятельно заниматься живописью. Со второй половины 1960-х он обратился к инсталляции, театру марионеток и теней с использованием старых фотографий и найденных объектов, создавал видео и короткометражные фильмы.

Первая персональная выставка художника состоялась в Париже в 1968 году, уже в своих первых работах Кристиан Болтански исследовал круг проблем, связанных с памятью и забвением, жизнью и смертью, создавая многомерный образ семейного архива и брошенного наследия.

С тех пор его персональные выставки проходили по всему миру, в том числе в Новом музее (Берлин, 1988), Гран-Пале (Париж, 2010), в музее The Power Station of Art (Шанхай, 2018), Центре Помпиду (Париж, 2019), в пространстве Louis Vuitton и Национальном арт-центре (Токио, 2019).

Также Кристиан Болтански много раз участвовал в групповых выставках и биеннале современного искусства, таких как Венецианская биеннале, documenta, Manifesta, Московская биеннале (проект «Призраки Одессы», 2005). Творчеству Кристиана Болтански в 2010 году была посвящена парижская выставка Monumenta, организаторы которой назвали его «хронистом личных и индивидуальных воспоминаний Человека».

Автор объектов в городском пространстве в разных странах. Лауреат ряда профессиональных наград, среди которых Kaiser Ring Award (2001) и Императорской премии Японии в номинации «скульптура» (2006).







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