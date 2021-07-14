«Москино» покажет лучшие фильмы фестиваля Moscow Shorts

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С 22 по 28 июля в киносети «Москино» пройдет неделя закрытия III Международного фестиваля короткого метра Moscow Shorts. Фильмы, претендующие на победу в различных фестивальных номинациях, можно будет посмотреть в кинотеатрах «Москино Юность», «Москино Салют», «Москино Факел», «Москино Звезда» и «Москино Космос».
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу «Москино».
Церемония награждения лауреатов состоится Moscow Shorts ISFF 2021 состоится 28 июля. За один вечер будут показаны все фильмы, победившие в 13 номинациях.
Победители получат статуэтку-символ фестиваля Moscow Shorts — матрешку, выполненную вручную по дизайну художника Антона Харунжего. Особую награду в номинации «Лучший российский фильм» вручит партнер Moscow Shorts, киностудия полного цикла «СинеЛаб»: ее обладатель получит возможность работать над изображением и звуком своей новой картины в студийном комплексе.
Билеты на неделю закрытия Moscow Shorts ISFF 2021 продаются на сайте фестиваля. Там же приводится расписание показов.
Первый российский кинофестиваль с ежемесячными показами Moscow Shorts ISFF был основан в 2018 году румынским режиссером и сценаристом Алексом Настою и российской актрисой Риной Гришиной. Ежемесячно на рассмотрение экспертной комиссии фестиваля поступает до 120 заявок от авторов короткометражных фильмов со всего мира.
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