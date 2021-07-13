InLiberty запускает большую летнюю программу для школьников

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Образовательный проект InLiberty Education открывает набор на «Каникулы с InLiberty» — семь онлайн-курсов для подростков от 12 до 16 лет. Курсы пройдут с 15 июля по 25 августа.
Темы «Каникул с InLiberty»: искусство спора и навыки аргументации, теории личности и устройство современного общества, создание компьютерных игр, финансы, философия, искусственный интеллект, литература. Принципы программы — горизонтальность учебного процесса, много практических заданий, разборов кейсов, игр, дискуссий и минимум лекций.
Среди преподавателей декан факультета экономики Европейского университета в Санкт-Петербурге Юлия Вымятнина, дебатный тренер Никита Мишаков, преподаватель Школы философии НИУ ВШЭ Анна Винкельман, старший продюсер Skillbox Кирилл Прудников, сценарист видеоигр Данил Леховицер, теоретик культуры Максим Мирошниченко и преподаватель School of Education Настя Серазетдинова.
Занятия будут проходить по будням в Zoom. Одно занятие предполагает не более 30 участников и длится два часа с небольшим перерывом. Для участия можно оплатить одно занятие (1500 рублей), купить любой отдельный курс (5000 рублей) — или абонемент (25000 рублей) на все курсы программы.
Программа:
15 июля — 29 июля: «Спорь»
Вместе с организатором дебатного клуба ВШЭ Никитой Мишаковым студенты освоят искусство спора, навыки аргументации — и научатся защищать свою позицию в публичной дискуссии.
15 июля — 19 августа: «Обсуждай»
На курсе старшего продюсера Skillbox Кирилла Прудникова студенты разберутся в устройстве современного общества, обсудят дилемму вагонетки, героев популярных мультфильмов, супергероев — и с нуля построят собственное государство.
28 июля — 25 августа: «Играй»
На курсе сценариста видеоигр Данила Леховицера студенты узнают, по каким законам и правилам создаются видеоигры, и придумают свою.
30 июля — 13 августа: «Считай»
Декан факультета экономики ЕУСПб Юлия Вымятнина объяснит, как появились деньги, как они работают, почему их стоимость все время меняется, и как связан обменный курс валюты со взмахом крыльев бабочки на другом конце света.
2 августа — 16 августа: «Думай»
Вместе с философом Анной Винкельман студенты выяснят, из чего состоит личность — и можно ли считать себя одним и тем же человеком с изменением возраста, убеждений и жизненных обстоятельств.
4 августа — 18 августа: «Проверяй»
Как отличить робота от человека? На курсе теоретика культуры Максима Мирошниченко студенты узнают, что такое искусственный интеллект, в чем его ограничения — и стоит ли человечеству ждать восстания машин.
9 августа — 23 августа: «Читай»
Под руководством преподавателя литературы Насти Серазетдиновой студенты научатся получать удовольствие от чтения и расследуют несколько литературных преступлений.
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