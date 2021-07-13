В «Художественном» покажут фестивальные хиты последних лет, снятые женщинами

Странные российские танцы
Анна Козонина о том, как писать историю современной танцевальной сцены в России13 июля 20211068
С 20 по 27 июля в московском кинотеатре «Художественный» при поддержке онлайн-кинотеатра KION пройдет зрительский фестиваль «Новая женственность». В его программе 13 наиболее ярких фильмов, созданных режиссерами-женщинами и представленных на главных мировых кинофестивалях 2020–2021 годов.
Программа фестиваля «Новая женственность» опубликована на сайте кинотеатра «Художественный».
Как отмечают организаторы, после премьеры на фестивале фильмы «Я создан для тебя», «Цензор», «Красотка на взводе», «Маленькая мама» и «Удовольствие» выйдут в широкий прокат. Остальные картины можно будет увидеть на большом экране в России только на фестивале «Новая женственность».
Все фильмы будут показаны на языке оригинала с русскими субтитрами. Перед показами планируются короткие паблик-токи с представительницами киноиндустрии.
Стас Тыркин, программный директор кинотеатра «Художественный»:
«Наш фестиваль представит российские премьеры самых любопытных, на наш взгляд, картин, снятых женщинами-режиссерами всего мира — от Венгрии до Португалии, от Швеции до Египта. Отдельный номер — документальный фильм Майкла Казинса Women Make Films: энциклопедия «женского кино» за всю историю! С его помощью мы хотим воспеть тех потрясающих, мощных, талантливых женщин, что снимали кино еще до наступления эпохи «новой женственности». Таких, как наша великая соотечественница Лариса Шепитько или большой польский мастер Агнешка Холланд, их картины мы покажем в качестве специальных событий. Но все-таки наша главная цель — предоставить слово современным женщинам-режиссерам. Итак, женщины говорят. Обо всем, что им кажется важным, — о порно и искусственном интеллекте, о токсичных мужчинах и относительности понятия "время". Говорят заинтересованно, бойко, смело и очень талантливо. Говорят так, как никогда не сказали бы мужчины».
Понравился материал? Помоги сайту!
Еженедельная рассылка COLTA.RU о самом интересном за 7 дней
Лента наших текущих обновлений в Яндекс.Дзен
При поддержке Немецкого культурного центра им. Гете, Фонда имени Генриха Бёлля, фонда Михаила Прохорова и других партнеров.
Подписывайтесь
на наши обновления!
Рассылка COLTA.RU
Канал COLTA.RU в Яндекс.Дзен
Вчера
17:22InLiberty запускает большую летнюю программу для школьников
16:19В «Художественном» покажут фестивальные хиты последних лет, снятые женщинами
15:08Руст Позюмский выступит в «ДК Рассвет»
13:20Фестиваль искусств «Вдохновение» пройдет на ВДНХ
11:41Молодых певцов приглашают к участию в конкурсе Opera Bella
10:39Перенесен международный фестиваль дебютного кино в Новой Голландии
12 июля 2021
16:03Фильм «Расторгуев» выходит в российский прокат
15:45Новинки французского жанрового кино покажут в Москве
14:14Умер Борис КошелоховВсе новости
Анна Козонина о том, как писать историю современной танцевальной сцены в России13 июля 20211068
Марина Давыдова о судьбе авторского театра в Польше и вообще о его судьбе12 июля 20212284
Объединение «побеги.» открывает краудфандинг на новый фестиваль в конце лета12 июля 20211563
Новые альбомы Ксении Федоровой, Kutman, The RIG, Onuka, Заразы и еще пять примечательных релизов месяца12 июля 20211881
Анна Герасимова о том, как «Митьков» в Pussy Riot принимали9 июля 20214586
Полная авторская версия финальной главы из книги Александра Кушнира «Сергей Курехин. Безумная механика русского рока». Публикуется впервые9 июля 202111542
Анна Меликова беседует с режиссером фильма «Луна, 66 вопросов». Его показывают в «Гараже»8 июля 20214822
Психоанализ гетеропатриархально обслуживает власть, утверждает квир-философ Поль Пресьядо. Психоаналитики в ответ идут в атаку. Александр Смулянский — о конфликте и его последствиях8 июля 20216011
Дмитрий Янчогло о фотографиях Анастасии Самойловой8 июля 20214379
Фрагмент из нового сборника текстов Екатерины Андреевой «Параллельные современности»7 июля 20215386
Инна Денисова беседует о «Расторгуеве» и его герое с продюсером фильма Евгением Гиндилисом6 июля 20217026
Зиновий Зиник о гастролях группы «Альманах» в Лондоне в 1989 году5 июля 20216585