В «Художественном» покажут фестивальные хиты последних лет, снятые женщинами

Кадр из британского фильма «Женщины, создающие кино». Российская премьера его первой части состоится на фестивале «Новая женственность» © «Художественный»

С 20 по 27 июля в московском кинотеатре «Художественный» при поддержке онлайн-кинотеатра KION пройдет зрительский фестиваль «Новая женственность». В его программе 13 наиболее ярких фильмов, созданных режиссерами-женщинами и представленных на главных мировых кинофестивалях 2020–2021 годов.

Программа фестиваля «Новая женственность» опубликована на сайте кинотеатра «Художественный».

Как отмечают организаторы, после премьеры на фестивале фильмы «Я создан для тебя», «Цензор», «Красотка на взводе», «Маленькая мама» и «Удовольствие» выйдут в широкий прокат. Остальные картины можно будет увидеть на большом экране в России только на фестивале «Новая женственность».

Все фильмы будут показаны на языке оригинала с русскими субтитрами. Перед показами планируются короткие паблик-токи с представительницами киноиндустрии.

Стас Тыркин, программный директор кинотеатра «Художественный»:

«Наш фестиваль представит российские премьеры самых любопытных, на наш взгляд, картин, снятых женщинами-режиссерами всего мира — от Венгрии до Португалии, от Швеции до Египта. Отдельный номер — документальный фильм Майкла Казинса Women Make Films: энциклопедия «женского кино» за всю историю! С его помощью мы хотим воспеть тех потрясающих, мощных, талантливых женщин, что снимали кино еще до наступления эпохи «новой женственности». Таких, как наша великая соотечественница Лариса Шепитько или большой польский мастер Агнешка Холланд, их картины мы покажем в качестве специальных событий. Но все-таки наша главная цель — предоставить слово современным женщинам-режиссерам. Итак, женщины говорят. Обо всем, что им кажется важным, — о порно и искусственном интеллекте, о токсичных мужчинах и относительности понятия "время". Говорят заинтересованно, бойко, смело и очень талантливо. Говорят так, как никогда не сказали бы мужчины».







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