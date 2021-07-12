Умерла Нина Демурова

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11 июля в возрасте 91 года умерла литературовед, переводчик, исследователь литературы Великобритании и США, детской английской литературы Нина Демурова.

Об этом сообщила филолог Александра Борисенко.

Нина Михайловна Демурова родилась в 1930 году, в 1953 году окончила романо-германское отделение филологического факультета МГУ по специальности «Английский язык и литература», в 1958 году защитила кандидатскую диссертацию по теме «Чартистская литературная критика: Из истории пролетарской литературы и критики в Англии 30-х — 50-х годов XIX века», в 1983 году защитила докторскую диссертацию на тему «Английская детская литература 1740–1870 годов».

Преподавала в МГУ и МГПИ английский язык, современную английскую и американскую литературу, в том числе детскую. Первой ввела в университетские курсы преподавание детской литературы как филологической дисциплины.

Специализировалась на творчестве Льюиса Кэрролла, автор канонического перевода «Алисы в Стране Чудес» и «Алисы в Зазеркалье». Также переводила произведения произведения таких авторов, как Гилберт Кит Честертон, Эдгар Аллан По, Чарльз Диккенс, Джон Данн Макдональд, Льюис Кэрролл, Фрэнсис Элиза Бернетт, Джеймс Мэтью Барри, Беатрис Поттер, Дженнифер Гарнер, Нарайан Разипурам Кришнасвами, Джон Хойер Апдайк.

Почетный член Общества Льюиса Кэрролла в Англии и США и английского Общества Беатрикс Поттер. Обладатель Почетного диплома Международного совета детской книги (2000).







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