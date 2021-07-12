Идет прием заявок на участие в фотокнижном конкурсе Fotobookmarket Dummy Award

© Юлия Бориссова

До 31 июля принимаются заявки на участие в фотокнижном конкурсе Fotobookmarket Dummy Award 2021. Конкурс организован в поддержку российских авторов, работающих в поле современной фотографии и опирающихся в своей художественной практике на фотокнигу как на медиум.

Участие в конкурсе бесплатное, его участником может стать любой гражданин РФ, которому исполнилось 18 лет. На конкурс принимаются ранее не продававшиеся dummy авторских фотокниг и фотозинов, отпечатанные тиражом до 30 копий. Заявку можно подать, заполнив онлайн-форму.

По итогам конкурса будут выбраны победители в двух номинациях: «Лучшая фотокнига» и «Лучший фотозин».

Шорт-лист будет объявлен 1 сентября, победители — 24 сентября. Призами для победителей станут печать фотокниги тиражом 60 копий или печать фотозина тиражом 50 копий.

С 24 сентября по 24 октября в галерее «Союзпечать» в Центре современного искусства «Винзавод» в Москве пройдет выставка фотокниг и фотозинов, вошедших в шорт-лист конкурса.

В жюри конкурса Fotobookmarket Dummy Award 2021 входят художники, дизайнеры, кураторы, преподаватели, эксперты и специалисты отрасли, в том числе куратор выставочных программ ЦСИ «Типография» Елена Ищенко, арт- и фотокритик Ольга Бубич, экс-директор Photobookfest Moscow Катерина Зуева, фотограф, художница, преподаватель Школы Родченко Марго Овчаренко, искусствовед, лектор Ирина Толкачева, куратор, редактор, издатель, директор Академии Фотографика Екатерина Богачевская, графический дизайнер, преподаватель Школы Родченко Женя Яхина.

Организаторы конкурса:

Издательство Treemedia, Леонид Гусев

«Союзпечать Москва», Катерина Савина

Russian Independent Selfpublished, Алла Мировская



Партнеры конкурса:

Центр современного искусства «Винзавод»

Компания «Европапир»



Сервис печати авторской фотокниги NEMAKULATURA

Магазин Zineiceland





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