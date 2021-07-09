Выставка Николая Полисского откроется в ГУМе

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С 21 июля по 12 сентября в галерее «ГУМ-Red-Line» пройдет выставка художника Николая Полисского, основателя Никола-Ленивцевских промыслов и фестиваля «Архстояние».
Как сообщает сайт галереи, на выставке будет впервые представлен проект Николая Полисского «Русская античность», сделанный из орешника. В экспозицию также войдет документация медиапроектов фестиваля «Архстояния» за 16 лет его существования. Многие видео будут показаны впервые.
Куратор выставки — Антон Кочуркин, продюсеры — Юлия Бычкова и Иван Полисский.
Экспозиция объединит в единое целое два смысловых уровня: ландшафт земли и ландшафт неба, отмечают организаторы выставки. Первый слой — базовый, связанный корнями с творчеством гения места Николая Полисского и основанной им артели деревенских жителей, которые с его помощью стали художниками. Второй слой экспозиции — нематериальный, являющий собой энергию художественного творчества и эксперимента с территорией, поиска места жизни в искусстве.
Серия «Русская античность» развивает традицию, сложившуюся с первых лет деятельности Николая Полисского и его артели в Никола-Ленивце. С 2000 года художники переосмысливают архитектурные «бренды»: в 2000 году был возведен месопотамский «Зиккурат» из сена, в 2001-м — «Акведук» из снега, в 2002-м — «Дровник»-замок, в 2003-м — «Медиабашня».
«К 2020–2021 году пришло время обратиться к началу — подпитаться от античного искусства, заложившего принципы и основы дальнейшей истории градостроения», — говорит Николай Полисский.
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