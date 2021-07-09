Объявлен конкурс на статьи для нового номера The Garage Journal

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Научный онлайн-журнал «The Garage Journal: исследования в области искусства, музеев и культуры» объявил тему пятого номера – «В поисках прибежища» – и открыл прием заявок от авторов публикаций.
Выпуск пятого номера запланирован на весну 2022 года. Заявки принимаются до 15 сентября 2021 года по адресу GJ@garagemca.org. Подробные сведения, относящиеся к оформлению заявок, можно получить на сайте The Garage Journal.
Редакция приглашает авторов, работающих с постколониальной теорией, гендерной и квир-теориями, феминистской оптикой и другими критическими подходами, к совместному осмыслению роли прибежища в сегодняшнем мире.
У авторов также есть возможность получить грант на публикацию материала — подать заявку на его получение можно до 30 сентября 2021 года.
Победителями второго тура грантовой программы стали:
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