Третьяковка готовит первую ретроспективу Юрия Пименова

Юрий Пименов. Новая Москва. 1937 (фрагмент) © Государственная Третьяковская галерея

С 8 сентября 2021 года по 9 января 2022 года в Новой Третьяковке впервые будет проходить ретроспективная выставка Юрия Пименова (1903-1977).

Как сообщает ТАСС со ссылкой на генерального директора Государственной Третьяковской галереи (ГТГ) Зельфиру Трегулову, на выставке будут представлены около 170 произведений, созданных в разные периоды творчества художника, — живописные полотна, графика, воспроизведения несохранившихся работ, а также мультимедийная инсталляция.

«Как часто оказывается в последние годы, та выставка Юрия Ивановича Пименова, которую мы готовим и планируем открыть в начале сентября, это первая ретроспектива художника, чье имя известно очень широко благодаря картине "Новая Москва", которая для многих — символ Москвы, символ жизни страны в 1930-е годы, светлой стороны этой жизни, — сказала Трегулова. — Анализируя творчество Юрия Пименова, начиная с 1920-х, заканчивая 1970-ми годами, огромный диапазон, мы все отчетливо поняли, что этот художник был невероятно тонким и чувствительным инструментом, который может быть даже лучше, чем огромное количество его талантливейших коллег, отражал эпоху, и радикально менялся».

В выставке участвуют 22 музейных и частных собрания России, Беларуси и Латвии.

По словам куратора выставки, старшего научного сотрудника отдела живописи первой половины XX века ГТГ Елены Воронович, в экспозицию войдут 8 из 12 уничтоженных автором работ, место которых неизвестно: «Эти работы были очень популярны в этот период, они были очень обсуждаемы и были воспроизведены в прессе и каталогах. Картинки не сходили с полос журналов».

Другой куратор выставки, хранитель отдела живописи первой половины XX века ГТГ Наталья Чернышева сообщила, что в мультимедийном формате будет представлено панно «Физкультурный парад».

«Панно было представлено один раз на выставке в Русском музее в 1994 году. Это будет уникальная возможность его увидеть. Это очень монументальное панно — 9 на 14 метров. К сожалению, по состоянию сохранности оно не могло быть представлено на проекте. Но по просьбе Третьяковской галереи в Русском музее была проведена большая масштабная фотосъемка, которая и позволила создать мультимедийную инсталляцию и показать воспроизведение этого панно», — рассказала Чернышева.







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