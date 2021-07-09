ГМИИ покажет выставку о женщинах Монпарнаса

Жаклин Марваль. Кокетки. 1903 (фрагмент) © Предоставлено комитетом Жаклин Марваль, Париж

15 июля в Галерее искусства стран Европы и Америки XIX-XX веков, филиале Государственного музея изобразительных искусств имени А.С. Пушкина (ГМИИ), откроется выставка «Музы Монпарнаса», посвященная женщинам-легендам парижского района Монпарнас.

Как сообщает сайт ГМИИ, на выставке будут представлены более 50 картин, ядром проекта станут работы художниц Ромен Брукс, Жаклин Марваль, Мари Лорансен и Тамары Лемпицкой.

Также в экспозицию войдут около 100 рисунков, 20 скульптур и 20 произведений прикладного искусства, художественные фотографиии, архивные документы и материалы.

Многие из них хранятся в частных коллекциях, отмечают организаторы выставки. Большинство произведений предоставлены европейскими и американскими частными коллекционерами и будут показаны в России впервые.

«В экспозиции мы хотели собрать воедино галерею наиболее ярких образов из тех, кто в 1900-х — 1940-х годах утверждал роль женщины в разных областях искусства, и показать их в самом насыщенном в те времена "центре притяжения" — парижском районе Монпарнас. Именно в это время и в этом месте в спорах и соперничестве, через насмешки и непонимание постепенно сложились основы привычного для нас сегодня отношения к женщине в искусстве», — говорит директор ГМИИ Марина Лошак.

Выставка «Музы Монпарнаса» в Галерее искусства стран Европы и Америки XIX–XX веков продлится до 3 октября.

Партнер выставки — Фонд Фридриха Науманна за свободу







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