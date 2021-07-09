Московская биеннале «Мода и стиль в фотографии» продолжится пятью выставками

Смерть Капитана
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14 июля в Мультимедиа Арт Музее, Москва (МАММ) откроются пять новых выставок XII Московской международной биеннале «Мода и стиль в фотографии — 2021».
Проект «Бестиарий» объединяет цифровые работы знаменитого итальянского фотографа Франка Орвата (1928–2020). «Ретушь и обработка изображения на компьютере позволяют мне и подчеркнуть, и скрыть разные элементы действительности, — писал он в своем эссе о выставке. — Представленных в "Бестиарии" животных без труда можно найти в зоопарках Европы и Америки, но, освобожденные от бетонных клеток, прутьев и людских глаз, они видятся мне именно такими, какими они живут в природе, и, возможно, теми, что приходят ко мне во сне».
В экспозицию «Итон. Школа джентльменов» вошли фотографии Сержа Мосесова и Анатола Слоуна, выпускников самой известной в мире школы для мальчиков — Итонского колледжа. Снимки, созданные фотографами в последний год обучения в колледже, показывают внутреннюю жизнь школы, как правило, скрытую от посторонних глаз жесткими регламентами общения с прессой.
На выставке «Советский киноплакат 1950–1980-х. Дар семьи Карисаловых Мультимедиа Арт Музею» будут представлены более ста оригинальных афиш к знаменитым советским фильмам, среди которых «Карнавальная ночь», «Служебный роман», «Ирония судьбы, или С легким паром!», «Любовь и голуби», «Мимино», «Кин-дза-дза!» и «Асса».
Экспозиция «Индустриальная Италия 1920–1960. Фотографии Джироламо Бомбелли» покажет деятельную Италию на первых стадиях крупномасштабного предпринимательства в то время, когда на рынке утверждались такие бренды, как Martini & Rossi, Pirelli и Bassetti.
Выставка «Кошки города Гродно» представит серию, созданную в 2006–2007 годах Натальей Богданович и Сергеем Пушкиным.
Все выставки будут работать до 29 августа.
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