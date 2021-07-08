Архив Луки Крымского ушел на аукционе за миллион долларов

© Аукционный дом «12й стул»

7 июля в московском аукционном доме «12й стул» прошли торги архива Святителя Луки Крымского – Валентина Войно-Ясенецкого (1877-1961). Были проданы все 82 лота коллекции, общая сумма выручки составила 80 млн рублей (более $1 млн).

Как сообщает пресс-служба аукционного дома «12й стул», самым дорогим лотом стала ранее не публиковавшаяся рукопись 1943 года о поддержке церкви государством в борьбе с расизмом в лице Гитлера: при стартовой цене 40 тысяч рублей документ ушел за 10,4 млн рублей.

Самым дорогим предметом аукциона стал церковный покров Свт. Луки — 5 млн рублей.

Торги длились три с половиной часа.

«Спасибо нашему герою, Святителю Луке Войно-Ясенецкому, это была чудесная история с самого начала, — рассказал ведущий эксперт аукционного дома Иван Ефимов. — Деньги в таких историях обычно — не главное. Но сейчас это было больше миллиона долларов. Драматизм во время торгов был такой, как когда-то в истории с архивом Колчака...»

Также организаторы аукциона сообщили, что некоторые покупатели планируют передать реликвии в церковь.

Подробную информацию обо всех лотах аукциона можно получить на сайте аукционного дома «12й стул».







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