Архив Луки Крымского ушел на аукционе за миллион долларов

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7 июля в московском аукционном доме «12й стул» прошли торги архива Святителя Луки Крымского – Валентина Войно-Ясенецкого (1877-1961). Были проданы все 82 лота коллекции, общая сумма выручки составила 80 млн рублей (более $1 млн).
Как сообщает пресс-служба аукционного дома «12й стул», самым дорогим лотом стала ранее не публиковавшаяся рукопись 1943 года о поддержке церкви государством в борьбе с расизмом в лице Гитлера: при стартовой цене 40 тысяч рублей документ ушел за 10,4 млн рублей.
Самым дорогим предметом аукциона стал церковный покров Свт. Луки — 5 млн рублей.
Торги длились три с половиной часа.
«Спасибо нашему герою, Святителю Луке Войно-Ясенецкому, это была чудесная история с самого начала, — рассказал ведущий эксперт аукционного дома Иван Ефимов. — Деньги в таких историях обычно — не главное. Но сейчас это было больше миллиона долларов. Драматизм во время торгов был такой, как когда-то в истории с архивом Колчака...»
Также организаторы аукциона сообщили, что некоторые покупатели планируют передать реликвии в церковь.
Подробную информацию обо всех лотах аукциона можно получить на сайте аукционного дома «12й стул».
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