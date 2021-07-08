Линор Горалик проведет экскурсию по выставке «Одевая демонов»

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Сегодня, 8 июля, состоится авторская экскурсия по выставке Линор Горалик «Одевая демонов: парадный и повседневный костюм обитателей ада», которая проходит в московском музее современного искусства АРТ4.
Начало в 19:00, билеты (300 рублей) — здесь. В стоимость билета входит экскурсия и посещение выставки.
Как сообщают организаторы, на экскурссии можно будет из первых уст узнать все секреты мастерских по пошиву костюма в преисподней, а также особенности сектора М1, где «нет никаких вил, котлов и прочего».
На персональной выставке Линор Горалик «Одевая демонов: парадный и повседневный костюм обитателей ада» (куратор — Катя Шольц) в музее АРТ4 представлены более 80 работ — сделанные вручную платья, костюмы, ювелирные украшения, куклы, найденные объекты, инсталляции и работы в смешанной технике.
Произведения раскрывают семь тем, каждой из которых посвящен отдельный раздел экспозиции: от темы использования одежды как одной из копинг-стратегий перед лицом постоянного страдания до темы костюма как инструмента сохранения идентичности, от темы рукоделия как метода справиться с невыносимой маетой до темы карнавала как метода выживания.
Построенная как привычные зрителю этнографические выставки, посвященные костюму, выставка «Одевая демонов» органично развивает в визуальном пространстве тему, начатую Линор Горалик в книге стихов и прозы «Устное народное творчество обитателей сектора М1». «Демонами» в созданном Горалик аду оказываются не потусторонние существа, а «осатаневшие» люди, в результате собственных мучений начинающие мучить других, а центральным мотивом выставки становятся попытки человека сохранять подлинно человеческий облик и остатки собственного достоинства перед лицом стыда, раскаяния и страдания.
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