Линор Горалик проведет экскурсию по выставке «Одевая демонов»

Линор Горалик. Ангелы-обереги. 2021

Полимерная глина, бисер, пластик, фетр, металл, кости, смешанная техника © АРТ4

Сегодня, 8 июля, состоится авторская экскурсия по выставке Линор Горалик «Одевая демонов: парадный и повседневный костюм обитателей ада», которая проходит в московском музее современного искусства АРТ4.

Начало в 19:00, билеты (300 рублей) — здесь. В стоимость билета входит экскурсия и посещение выставки.

Как сообщают организаторы, на экскурссии можно будет из первых уст узнать все секреты мастерских по пошиву костюма в преисподней, а также особенности сектора М1, где «нет никаких вил, котлов и прочего».

На персональной выставке Линор Горалик «Одевая демонов: парадный и повседневный костюм обитателей ада» (куратор — Катя Шольц) в музее АРТ4 представлены более 80 работ — сделанные вручную платья, костюмы, ювелирные украшения, куклы, найденные объекты, инсталляции и работы в смешанной технике.

Произведения раскрывают семь тем, каждой из которых посвящен отдельный раздел экспозиции: от темы использования одежды как одной из копинг-стратегий перед лицом постоянного страдания до темы костюма как инструмента сохранения идентичности, от темы рукоделия как метода справиться с невыносимой маетой до темы карнавала как метода выживания.

Построенная как привычные зрителю этнографические выставки, посвященные костюму, выставка «Одевая демонов» органично развивает в визуальном пространстве тему, начатую Линор Горалик в книге стихов и прозы «Устное народное творчество обитателей сектора М1». «Демонами» в созданном Горалик аду оказываются не потусторонние существа, а «осатаневшие» люди, в результате собственных мучений начинающие мучить других, а центральным мотивом выставки становятся попытки человека сохранять подлинно человеческий облик и остатки собственного достоинства перед лицом стыда, раскаяния и страдания.







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