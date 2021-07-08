Художниц с детьми приглашают в резиденцию в московской галерее

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Проект «Мамадец!» и галерея «Пересветов переулок» объединения «Выставочные залы Москвы» объявили open call на участие в резиденции для художниц с детьми.
Как сообщает сайт галереи, заявки принимаются онлайн до 18 июля. Итоги open call будут подведены 20 июля.
Резиденция «Мамадец!» продлится с 5 августа до начала сентября. На это время галерея «Пересветов переулок» превратится в поддерживающее пространство, объединяющее две важные стороны жизни участниц — занятие искусством и уход за детьми. И одновременно — дающее этим занятиям отдельные свободные пространства. Большой зал галереи станет для художниц общей мастерской, местом для мероприятий и итоговой выставки. В малом зале разместится детская комната, работающая по принципу взаимопомощи участниц.
Яна Малышева-Джонс, художница, автор проекта «Мамадец!» и куратор резиденции:
«Даже для художниц, не привязанных к определенному графику и дедлайнам, рождение детей и уход за ними может внести сумятицу в рабочий процесс. Такое совмещение может показаться менее сложным. Но многие художницы работают из дома, и работа получает хаотичный характер, смешиваясь с уходом за ребенком и выполнением домашних дел. Мы ждем художниц, которые хотели бы своей работой - как художественной, так и материнской, — в публичном пространстве указать на те невидимые, но глубинные проблемы, которые касаются не только художниц, но и всех женщин-матерей, с профессией или без. Мы ждем художниц, которым не хватает пространства и помощи для объединения двух фундаментальных составляющих их жизни. Ждем женщин, которые хотят получить опыт взаимодействия и взаимопомощи».
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