Открыта распродажа книг издательства «БуксМАрт»

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До 25 июля в интернет-магазине «Артклассика» проводится распродажа продукции издательства «БуксМАрт», специализирующегося на выпуске книг по искусству, архитектуре, дизайну и истории.
Как сообщает сайт «Артклассики», на книги 2020–2021 годов установлена скидка 5%, на книги 2018–2019 годов — 15%, на книги, изданные до 2017 года, — 25%.
Интернет-магазин предлагает более 140 книг издательства «БуксМАрт», в том числе:
Нина Турцова — «Женщины-иконописцы. Россия в Средние века и Новое время»
Книга посвящена одному из самых неизученных пластов русской культуры – женскому иконописанию. Автор прослеживает его историю в контексте художественной и духовной жизни России, от истоков до начала советской эпохи. Выявлены причины и закономерности обращения россиянок к этому виду творчества, основные этапы становления и центры женского иконописания, очерчены временные и географические границы его распространения, социальный и национальный состав мастериц.
Борис Иогансон — «Московский союз художников. Взгляд из XXI века. Книга вторая»
Книга раскрывает историю МОСХа в 1960-е — 1980-е годы, так называемый позднесоветский период. Отражена эволюция структуры МОСХа, превратившегося за эти годы в гигантскую многофункциональную организацию. Показаны особенности художественной жизни Московского союза этого периода, главным образом секции живописи, в которой при сохранении государственной идеологии возникли разнообразные течения, выходящие за рамки социалистического реализма, и параллельно сформировалось новое направление в критике и искусствоведении.
Елена Романова — «Анненков. Бушен. Серебряков. Терешкович. Книжная графика в собрании Ренэ Герра»
Книга рассказывает о книжной графике четырех художников русской эмиграции. Свою творческую деятельность в Париже Юрий Анненков, Дмитрий Бушен, Александр Серебряков и Константин Терешкович начали в 1920-х годах, навсегда оставшись там, при этом не переставая ощущать свою связь с Россией. «Мир искусства», Серебряный век, эстетика модерна и символизма, личность художника, верность искусству - это понятия естественно и легко переплетаются в исследовании с глубоким искусствоведческим анализом, основой для которого стало собрание книжной графики Ренэ Герра.
Мария Николаева — «Иконостасное строительство последней трети XVII века: "столярство и резьба", золочение, иконописные работы. Архангельский собор и дворцовые храмы Московского Кремля. Церкви подмосковных дворцовых сел Измайлово, Алексеевское, Воробьево»
Вторая книга об иконостасном строительства XVII века посвящена храмам Московского Кремля и подмосковных дворцовых сел. Как и первая – она основана на архивных источниках, значительная часть которых впервые вводится в научный оборот. Процесс создания предалтарных преград рассматривается через призму деятельности мастеров по дереву, золотарей, иконописцев, живописцев Оружейной палаты, Приказа Большого дворца, Посольского приказа, Серебряной палаты. Составлены описания иконостасов в разные периоды существования и приведены ключевые события XVIII — начала XX века, в связи с которыми происходила трансформация облика памятников.
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