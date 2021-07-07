«Небесный замок Лапута» выйдет в российский прокат

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26 августа кинокомпания «Пионер» выпустит на экраны кинотеатров России полнометражный анимационный фильм Хаяо Миядзаки «Небесный замок Лапута».
Фильм вышел в августе 1986 года и получил премию Anime Grand Prix в номинациях «Аниме года» и «Сэйю года». В России впервые был показан по телевидению 31 декабря 2008 года.
По данным опроса, проведенного Министерством культуры Японии в 2007 году, «Небесный замок Лапута» занял третье место среди аниме всех времен.
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