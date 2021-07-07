«Небесный замок Лапута» выйдет в российский прокат

© «Пионер»

26 августа кинокомпания «Пионер» выпустит на экраны кинотеатров России полнометражный анимационный фильм Хаяо Миядзаки «Небесный замок Лапута».

Фильм вышел в августе 1986 года и получил премию Anime Grand Prix в номинациях «Аниме года» и «Сэйю года». В России впервые был показан по телевидению 31 декабря 2008 года.

По данным опроса, проведенного Министерством культуры Японии в 2007 году, «Небесный замок Лапута» занял третье место среди аниме всех времен.

«Небесный замок Лапута» (Tenkû no shiro Rapyuta, Япония, 1986)

Режиссер: Хаяо Миядзаки

Автор сценария: Хаяо Миядзаки

Композитор: Дзё Хисаиси

Продюсеры: Исао Такахата, Тору Хара, Хидэо Огата, Ясуёси Токума, Тацуми Ямасита



Синопсис: Альтернативная реальность, соответствующая началу XX века. В руках девочки по имени Сита находится Летающий Камень. За ним охотятся агенты правительства и пираты, потому что Камень представляет огромную ценность. Пытаясь скрыться от преследователей, Сита встречает Падзу, своего ровесника, работающего в шахтерском городке. Вместе дети выясняют, что Камень — ключ к таинственному летающему острову Лапуте.





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