Заявление «Мемориала» о деле Юрия Дмитриева

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Сегодня, 7 июля, международное историко-просветительское, правозащитное и благотворительное общество «Мемориал»* распространило заявление о деле историка Юрия Дмитриева.

Заявление опубликовано на сайте Международного Мемориала. COLTA.RU приводит его полностью:





О деле Юрия Дмитриева

Заявление Международного Мемориала

В настоящее время на рассмотрение Верховного суда Российской Федерации поступила кассационная жалоба на апелляционный приговор Верховного суда Республики Карелия в отношении Юрия Алексеевича Дмитриева, известного исследователя преступлений сталинского режима.

Мы уверены в невиновности Дмитриева не только потому, что работаем вместе с ним более четверти века.

Полная безосновательность обвинений в «изготовлении и распространении детской порнографии» и «развратных действиях» была дважды зафиксирована в решениях Петрозаводского городского суда – после длительного и тщательного рассмотрения всех обстоятельств дела. Но Верховный суд Республики Карелия заставляет Петрозаводский горсуд в третий раз рассматривать это обвинение.

Новое обвинение, столь же фальшивое, в «насильственных действиях сексуального характера» возникло у следствия после первого оправдательного приговора. Верховный суд Карелии, спешно рассмотрев дело за несколько дней — после того, как оно подробно исследовалось в городском суде Петрозаводска в течение двух лет, — ужесточил наказание по этому обвинению в четыре раза.

Такое пренебрежение правом вызвало возмущение общественности как в России, так и за ее пределами.

Многочисленные нарушения в ходе процесса в ВС Карелии, поручение новой экспертизы людям, не обладающим должной квалификацией, и пренебрежение результатами предыдущих экспертиз, проведенных государственными институциями и лучшими отечественными специалистами, демонстративное нарушение права Дмитриева на защиту – все это дискредитирует отечественное правосудие.

Мы надеемся, что Верховный суд РФ, учитывая общественную значимость дела Дмитриева, истребует и внимательно изучит все материалы дела и основания всех судебных решений по нему, и вынесет обоснованное решение.



*4 октября 2016 года Минюст РФ внес Международный Мемориал в реестр «некоммерческих организаций, выполняющих функцию иностранного агента»







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