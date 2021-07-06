В летнем кинотеатре «Гаража» начинается публичная программа к ретроспективе Киаростами

© Laurent Thurin Nal

С 7 июля по 28 августа в Москве в летнем кинотеатре Garage Screen и в лектории Музея современного искусства «Гараж» пройдет публичная программа к ретроспективе иранского режиссера Аббаса Киаростами (1940–2016).

Как сообщают организаторы, программа посвящена истории и культуре Ирана, а также кинематографу Аббаса Киаростами и других иранских режиссеров. Вход на мероприятия публичной программы бесплатный по предварительной регистрации.

Сегодня, 7 июля, программа откроется лекцией ираниста Максима Алонцева «Коран вместо короны: традиционализм и модернизм в иранском обществе 1960-х — 1980-х». Лекция посвящена изменениям в культуре и политике Ирана во второй половине ХХ века — трансформации, которая привела к Исламской революции. После лекции в летнем кинотеатре Garage Screen состоится российская премьера ранних короткометражных фильмов Аббаса Киаростами.

Далее в программе:



Узнать больше о публичной программе к ретроспективе Аббаса Киаростами можно на сайте музея «Гараж».







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