Фестивальные VR-фильмы покажут в Москве и Петербурге

«Он еще в начале предыдущего десятилетия знал обо всем, что будет происходить сегодня»
Инна Денисова беседует о «Расторгуеве» и его герое с продюсером фильма Евгением Гиндилисом6 июля 20211497
7-17 июля в Центре современного искусства «М'АРС» (Москва) и 11-17 июля в киноцентре «Ленфильм» (Петербург) пройдет выставка «CannesXRussia:NewImages of VR», на которой будет представлена VR-программа крупнейших французских фестивалей авторского кино и новых аудиовизуальных форм искусства – Cannes XR и NewImages Festival.
Россия станет одной из десяти стран, в которой состоятся официальные выставочные показы программ этих фестивалей.
Выставку организуют Французский институт при посольстве Франции в России, Центр современного искусства «М'АРС» и киноцентр «Ленфильм». Куратор выставки — Георгий Молодцов, единственный российский участник VR-программы Канн-2021, куратор отечественного проекта Russian VR Seasons.
«До пандемии по красной ковровой дорожке киносмотров могли пройтись только авторы фильмов, в этом году пройтись по ней сможете и вы: красная дорожка объединит между собой города, страны, авторов и их зрителей в виртуальном музее, — говорит Георгий Молодцов. — Именно красная ковровая дорожка стала главным символом нашей выставки — ведь зритель и есть главное действующее лицо в волшебном мире кинематографа виртуальной реальности».
Программа выставки включает VR-работы авторов из Австралии, Аргентины, Беларуси, Бельгии, Боливии, Германии, Дании, Израиля, Индии, Испании, Канады, Конго, Нигерии, России, США, Тайваня, Франции, Швейцарии, Эстонии и Японии.
В одновременном показе программы участвуют Испания, Марокко, Колумбия, Эквадор, Южная Корея, Япония и другие страны. Выставка будет проходить и на самом Каннском фестивале. Россия — единственная из стран-участниц, в которой показы VR-работ проходит одновременно в двух городах.
Вниманию российских зрителей предлагаются несколько тематических программ виртуальной реальности: детская программа, программа фильмов на французском языке и программа победителей фестиваля NewImages. Кроме того, каждый зритель сможет составить собственную программу из более чем 20 работ: на выставке будут работать медиаторы, которые помогут сделать выбор.
При поддержке AVRA Ассоциации в рамках выставки пройдут публичные дискуссии с российскими и международными авторами о создании, продвижении и дистрибуции авторского VR-контента.
Подробнее о программе «CannesXRussia:NewImages of VR» можно узнать на сайте выставки.
Технологические решения для демонстрации VR-контента созданы на базе премиальной линейки ноутбуков Lenovo Legion и шлемов виртуальной реальности HTC Vive Pro
Понравился материал? Помоги сайту!
Еженедельная рассылка COLTA.RU о самом интересном за 7 дней
Лента наших текущих обновлений в Яндекс.Дзен
При поддержке Немецкого культурного центра им. Гете, Фонда имени Генриха Бёлля, фонда Михаила Прохорова и других партнеров.
Подписывайтесь
на наши обновления!
Рассылка COLTA.RU
Канал COLTA.RU в Яндекс.Дзен
12:12В летнем кинотеатре «Гаража» начинается публичная программа к ретроспективе Киаростами
11:26Фестивальные VR-фильмы покажут в Москве и Петербурге
Вчера
17:51Cube.Moscow открывает девять выставок
15:38Центр Вознесенского запускает серию интервью с членами жюри Премии Драгомощенко
14:28Фильм «Петровы в гриппе» будет эксклюзивно доступен в Okko
13:54Умер Дживан Гаспарян
12:40Некрасовка покажет встречу к столетию Дюрренматта
11:37Начинается Каннский фестиваль
5 июля 2021
14:18В Москве пройдет выставка по мультфильму Галины ГолубевойВсе новости
Инна Денисова беседует о «Расторгуеве» и его герое с продюсером фильма Евгением Гиндилисом6 июля 20211497
Зиновий Зиник о гастролях группы «Альманах» в Лондоне в 1989 году5 июля 20212224
Раздражающая противоречивость и спирали российской истории на альбоме Shortparis «Яблонный сад»1 июля 20218796
Дмитрий Матвиенко — победитель Международного конкурса дирижеров имени Николая Малько в Копенгагене1 июля 20215140
Герайнт Рис рассказывает, как снял фильм о жизни и работе Виктории Ломаско30 июня 20214966
Наталия Бакши описывает мир большого швейцарского писателя и объясняет, почему его философские драмы и детективы нужны в теперешнем мире, сошедшем с колес30 июня 20216297
Гений музыкальной сказки — о своих знаменитых работах и малоизвестных, о помощи Таривердиева, советах Данелии и тайнах мастерства30 июня 20215508
«ВолгаФест» глазами Евгении Гершкович29 июня 20215068
«Иоланта» Марата Гацалова в Перми29 июня 20215511
Экономика ката, спецоперация Ярузельского и очередной приговор антропоцену29 июня 20215236
Русский миф в новом российском искусстве28 июня 20216909
Музыкант и медиахудожник Сергей Касич вспоминает свою встречу с изобретателем и композитором Питером Зиновьевым — человеком, изменившим электронную музыку28 июня 20215867