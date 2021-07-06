Фестивальные VR-фильмы покажут в Москве и Петербурге

Кадр из фильма «Заброшенное божество», реж. Као И-Чун (Тайвань) © VR FILM LAB

7-17 июля в Центре современного искусства «М'АРС» (Москва) и 11-17 июля в киноцентре «Ленфильм» (Петербург) пройдет выставка «CannesXRussia:NewImages of VR», на которой будет представлена VR-программа крупнейших французских фестивалей авторского кино и новых аудиовизуальных форм искусства – Cannes XR и NewImages Festival.

Россия станет одной из десяти стран, в которой состоятся официальные выставочные показы программ этих фестивалей.

Выставку организуют Французский институт при посольстве Франции в России, Центр современного искусства «М'АРС» и киноцентр «Ленфильм». Куратор выставки — Георгий Молодцов, единственный российский участник VR-программы Канн-2021, куратор отечественного проекта Russian VR Seasons.

«До пандемии по красной ковровой дорожке киносмотров могли пройтись только авторы фильмов, в этом году пройтись по ней сможете и вы: красная дорожка объединит между собой города, страны, авторов и их зрителей в виртуальном музее, — говорит Георгий Молодцов. — Именно красная ковровая дорожка стала главным символом нашей выставки — ведь зритель и есть главное действующее лицо в волшебном мире кинематографа виртуальной реальности».

Программа выставки включает VR-работы авторов из Австралии, Аргентины, Беларуси, Бельгии, Боливии, Германии, Дании, Израиля, Индии, Испании, Канады, Конго, Нигерии, России, США, Тайваня, Франции, Швейцарии, Эстонии и Японии.

В одновременном показе программы участвуют Испания, Марокко, Колумбия, Эквадор, Южная Корея, Япония и другие страны. Выставка будет проходить и на самом Каннском фестивале. Россия — единственная из стран-участниц, в которой показы VR-работ проходит одновременно в двух городах.

Вниманию российских зрителей предлагаются несколько тематических программ виртуальной реальности: детская программа, программа фильмов на французском языке и программа победителей фестиваля NewImages. Кроме того, каждый зритель сможет составить собственную программу из более чем 20 работ: на выставке будут работать медиаторы, которые помогут сделать выбор.

При поддержке AVRA Ассоциации в рамках выставки пройдут публичные дискуссии с российскими и международными авторами о создании, продвижении и дистрибуции авторского VR-контента.

Подробнее о программе «CannesXRussia:NewImages of VR» можно узнать на сайте выставки.

Технологические решения для демонстрации VR-контента созданы на базе премиальной линейки ноутбуков Lenovo Legion и шлемов виртуальной реальности HTC Vive Pro







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