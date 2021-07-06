Cube.Moscow открывает девять выставок

Никита Макаров. Ветреный день. Набережная Орфевр. 2014 © Arts Square Gallery

9 июля девять новых выставок откроются в галереях арт-платформы Cube.Moscow на Тверской улице в центре Москвы.

В большом зале Cube.Moscow до 8 августа будет проходить групповая выставка «Эмоционализм. Империя света», которую организует Arts Square Gallery. В экспозицию войдут работы семи художников-эмоционалистов, которые настаивают на первичности чувственного познания и свободного включения интеллекта: Андрея Бокова, Александра Захарова, Георгия Тотибадзе, Никиты Макарова, Димитрия Семакова, Влада Локтева и Сергея Славского. Также до 8 августа в Arts Square Gallery будет открыта выставка фотографий концептуального художника Дмитрия Соколенко «Поддельная математика», которые он создает с применением старинных технологий.

Галерея «Алиса» представит выставку Андрея Дмитренко и Кирилла Михайлина «Обнять, почти поглотить» (до 8 августа). Художники заканчивают двухгодичный курс в институте «База» и уже имеют опыт совместных групповых экспозиций, в числе которых «Закрытая рыбная выставка. Реконструкция». На выставке в Cube.Moscow будут представлены новые произведения, которые затрагивают разные аспекты телесности, уязвимости и защиты.

Выставка Ивана Тузова «Прятки» (до 8 августа) пройдет в галерее Syntax, выставка Евгения Зарембы «Среда обитания» (до 8 августа) — в галерее «КультПроект», в галерее «Среда» — выставка «Отвязные каникулы» (до 8 августа), на которой можно будет увидеть работы студентов факультета современного искусства Высшей школы «Среда обучения».

Галерея Cubed покажет лучшие работы из своей коллекции графики, хиты продаж последних выставок и бестселлеры Карины Барабановой, Кати Белявской, Андрея Логвина и других художников (до 8 августа). Cпециально для Cubed московская художница Ольга Божко связала новую работу «Оскорбление чувств», посвященную непростому времени, когда бодипозитивные рисунки могут восприниматься судом как порнография, а свобода художественного высказывания — подвергаться цензуре, инициированной случайным зрителем.

«6 комнат» (до 31 июля) — дебютный проект галереи Lili&Vava Decorative Art Lab — представит объекты шести художниц, работающих с медиа, которые традиционно относятся к декоративному искусству.

В галерее Artwin пройдет выставка «Множество переопределяет город» (до 1 августа), на которой будет представлена новая серия коллажей Анны Титовой.







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