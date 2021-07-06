Некрасовка покажет встречу к столетию Дюрренматта

© Библиотека имени Н.А. Некрасова

11 июля состоится онлайн-трансляция встречи «Почему Дюрренматт?», организованная Посольством Швейцарии в Москве, социальной сетью «ВКонтакте» и Библиотекой имени Н.А. Некрасова.

Начало встречи в 15:00, регистрация — здесь.

В этом году исполнилось бы 100 лет швейцарскому прозаику и драматургу Фридриху Дюрренматту. Он много переводился на русский язык, его криминальные романы и повести издавались и издаются огромными тиражами, его пьесы ставились и ставятся во многих театрах. Но почти 15 лет в Советском Союзе он был в опале и фактически запрещен.

Александр Генис, писатель, литературовед, журналист и ведущий подкаста «Генис: Взгляд из Нью-Йорка», Ефим Шуман, писатель, литературный обозреватель, и Тобиас Привителли, министр, заместитель посла Швейцарии в России, обсудят, чем привлекала фигура пессимиста Дюрренматта в СССР и чем привлекает сейчас. Император-колхозник, разваливший великую империю, богачка, покупающая чужую жизнь, ученые, запертые в сумасшедшем доме и бессильные изменить мир, — вот лишь немногие из его героев, о которых пойдет речь.

Модератор встречи — Наталия Бакши, профессор, заместитель заведующего кафедрой германской филологии ИФИ РГГУ, лиценциат теологии, доцент, доктор филологических наук, специалист в области истории и литературы Швейцарии.







Понравился материал? Помоги сайту!

Подписывайтесь на наши обновления

Еженедельная рассылка COLTA.RU о самом интересном за 7 дней

Лента наших текущих обновлений в Яндекс.Дзен

RSS-поток новостей COLTA.RU

При поддержке Немецкого культурного центра им. Гете, Фонда имени Генриха Бёлля, фонда Михаила Прохорова и других партнеров.