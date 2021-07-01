MIEFF и «Гараж» приглашают на «Внеклассные практики»

Московский международный фестиваль экспериментального кино MIEFF и Музей современного искусства «Гараж» принимают заявки на участие в лаборатории «Внеклассные практики», целью которой является глубокое исследование идей и методов работы с движущимся изображением.

Заявки принимаются до 16 июля на странице фестиваля MIEFF от практикующих художников, находящихся в начале или середине карьеры, и от студентов киношкол и школ искусств, заинтересованных в работе с видео и исследовании движущегося изображения.

Десять участников лаборатории по итогам конкурса заявок выберут кураторы лаборатории «Внеклассные практики» Екатерина Селенкина и Рита Соколовская. Результаты конкурса будут объявлены 23 июля.

Лаборатория «Внеклассные практики» является частью VI Московского международного фестиваля экспериментального кино MIEFF (11–16 августа). Тема фестиваля — «Тысяча и один способ обрести дом», в фокусе внимания конкурсных и кураторских программ фестиваля поиск новых форм человеческого сосуществования на планете, переживающей пандемический кризис.

Лаборатория «Внеклассные практики» пройдет с 10 по 18 августа.

Как сообщает сайт музея «Гараж», ее программа будет строиться вокруг интенсивного просмотра экспериментального кино (участники лаборатории получат полный доступ на кинопоказы фестиваля MIEFF 2021) и последующих закрытых встреч и дискуссий с гостями и участниками фестиваля. Помимо этого в программу лаборатории войдут лекции и воркшопы, посвященные работе с 16-мм кинопленкой, телесным практикам и экспериментам со звуком.

Преподаватели:

Александра Аникина, медиахудожница и исследовательница Ph.D

Женя Л. Збань, междисциплинарная художница, театральный режиссер, соосновательница театральной/художественной лаборатории «Вокруг да около» (Петербург).

Саодат Исмаилова, кинорежиссер и художница, руководительница исследовательской лаборатории Центра современного искусства (Ташкент).

Екатерина Селенкина, режиссер и художница





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