MIEFF и «Гараж» приглашают на «Внеклассные практики»

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Московский международный фестиваль экспериментального кино MIEFF и Музей современного искусства «Гараж» принимают заявки на участие в лаборатории «Внеклассные практики», целью которой является глубокое исследование идей и методов работы с движущимся изображением.
Заявки принимаются до 16 июля на странице фестиваля MIEFF от практикующих художников, находящихся в начале или середине карьеры, и от студентов киношкол и школ искусств, заинтересованных в работе с видео и исследовании движущегося изображения.
Десять участников лаборатории по итогам конкурса заявок выберут кураторы лаборатории «Внеклассные практики» Екатерина Селенкина и Рита Соколовская. Результаты конкурса будут объявлены 23 июля.
Лаборатория «Внеклассные практики» является частью VI Московского международного фестиваля экспериментального кино MIEFF (11–16 августа). Тема фестиваля — «Тысяча и один способ обрести дом», в фокусе внимания конкурсных и кураторских программ фестиваля поиск новых форм человеческого сосуществования на планете, переживающей пандемический кризис.
Лаборатория «Внеклассные практики» пройдет с 10 по 18 августа.
Как сообщает сайт музея «Гараж», ее программа будет строиться вокруг интенсивного просмотра экспериментального кино (участники лаборатории получат полный доступ на кинопоказы фестиваля MIEFF 2021) и последующих закрытых встреч и дискуссий с гостями и участниками фестиваля. Помимо этого в программу лаборатории войдут лекции и воркшопы, посвященные работе с 16-мм кинопленкой, телесным практикам и экспериментам со звуком.
Преподаватели:
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